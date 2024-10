Domnevna kriza zakoncev Susseških: to je razlog

Po pisanju spletnega portala RadarOnline ima zakonski par Sussex zadnjih nekaj tednov krizo, kar je eden od razlogov za ločeno pojavljanje princa Harryja in Meghan Markle na različnih javnih dogodkih.

Viri blizu para trdijo, da je razlog za to Harryjev občutek, da je bil na njunih zadnjih potovanjih po Nigeriji in Južni Ameriki vedno nekje v ozadju in je na njih bil le rezerva. Namesto da bi bil še naprej v senci, je stopil v ospredje: tako da se je odločil za samostojna potovanja in nastope.

Nedavno je sam obiskal Veliko Britanijo in nato odpotoval v Lesoto v podporo svoji dobrodelni organizaciji Sentabale.

Meghan je ob obeh priložnostih ostala doma, a ni počivala, med drugim je obiskala dobrodelno prireditev, namenjeno otroški bolnišnici v Los Angelesu.

Po navedbah Daily Maila so vir Meghanih frustracij Harryjeve tožbe v Veliki Britaniji, ki zadevajo njegovo varovanje v rodni deželi.

Hkrati si Harry, ki je vse otroštvo preživel pred kamerami in fotografskimi objektivi, ne želi, da bi bila na enak način izpostavljena njuna otroka, princ Archie (5) in princesa Lilibet (3), zato ne dovoli, da bi obiskovala lokalne dogodke, nad čimer Meghan ni najbolj navdušena.

Viri blizu 40-letnemu princu trdijo, da se trudi zgraditi novo javno podobo, zaradi česar so njegovi zadnji angažmaji v javnosti videti kot kraljevska kampanja, privrženci para pa upajo, da je zadeva le prehodne narave, in nestrpno čakajo njuno skupno pojavljanje v javnosti.