Ženska, zaradi katere je Michael Jackson ustvaril enega največjih hitov

Michael Jackson je v svoji karieri ustvaril več hitov, eden največjih nosi naslov Billie Jean.

Ta govori o dekletu, ki je trdila, da je kralj popa oče njenega otroka. Pesem je bila njegov odgovor, brez da bi se neposredno soočal z njo.

»Že ko je pesem nastajala sem vedel, da bo velik hit,« je kasneje pripovedoval pevec.

Avtor sicer več podrobnosti o skladbi ni zaupal, je pa njegov producent Quincy Jones pojasnil, da je Michael nekoč ob svojem bazenu našel žensko, ki se je tam sončila.

V kopalkah in s sončnimi očali na obrazu je obtožila pevca, da je oče enega od njenih dvojčkov, kar se je Jonesu zdelo smešno.

V biografiji Moonwalk je pevec zaupal, da je producent hotel naslov pesmi spremeniti v Not My Lover, saj je izvirni naslov preveč spominjal na teniško zvezdo Billie Jean King, a na koncu je obveljala avtorjeva.

Kdo ona prav za prav je, je pokojni zvezdnik pojasnil med enem od intervjujev na Tajskem.

»Billie Jean ni tenisačica Billie Jean King. Na svoj način je Billie Jean anonimna in predstavlja več deklet. V 60-ih so jih imenovali grupe dekleta.

Motale so se po zaodrju in vsaka je trdila, da je njen otrok otrok katerega od slavnih. Bilo je veliko Billie Jean deklet,« pevčeve besede povzema songfacts.com.

»Že ko je pesem nastajala, sem vedel, da bo uspešnica. Res sem veliko vložil vanjo,« je še povedal avtor, ki bil za skladbo leta 1983 nagrajen z gremijem za najboljšo ritem in bluz izvedbo ter za najboljšo ritem in bluz skladbo.

Video zanjo je napravil preobrat v glasbenem svetu temnopoltih izvajalcev.

Režiral ga je Steve Barron, Jacksosn in Qinsey sta ga izbrala, ker jima je bil všeč njegov video za pesem Don't You Want Me skupine the Human League.

Na you tubu je zbral več kot milijardo ogledov.