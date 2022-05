Zadnja iranska kraljica Farah Pahlavi je za eno od britanskih revij spregovorila o tem, kako zelo jo je presenetila islamska revolucija leta 1979, zaradi katere je njen zdaj že pokojni mož šah Mohammed Reza Pahlavi izgubil oblast, sama pa že 43 let živi v izgnanstvu. Družina je med revolucijo zbežala v Egipt, oblast pa je povzel ajatola Ruhollah Khomeini, ki je do takrat živel v izgnanstvu v Franciji. S tem je bilo konec svobode, kratko so potegnile predvsem ženske, ki so morale začeti nositi hidžab, iransko ministrico za šolstvo so celo usmrtili.

Nismo mogli razumeti, zakaj so ljudje izbrali to pot, ko pa je šlo Iranu tako dobro.

»Bilo je zelo žalostno in zelo težko. Nismo mogli razumeti, zakaj so ljudje izbrali to pot, ko pa je Iranu šlo tako dobro in smo se pomikali naprej,« se je spominjala 83-letna Farah, ki je dodala, da je njen mož prav s svojimi liberalnimi reformami in strogostjo do političnih nasprotnikov dobil mnogo sovražnikov med iranskimi tradicionalisti in konservativci. A vse do revolucije, se spominja nekdanja kraljica, je bilo njeno življenje čudovito, polno, srečevala se je z vladarji z vseh koncev sveta, predsedniki, umetniki in glasbeniki.

Njeno življenje je bilo do revolucije čudovito, pravi Farah Pahlavi. FOTO: Ghazarians/wikipedia

Pojavljala se je na naslovnicah revij in živela razkošno ter javno življenje, predvsem slednje je bilo za ženske v Iranu do takrat precej neobičajno. Mnogi jo zato primerjajo z nekdanjo ameriški prvo damo Jackie Onassis, drugi pa menijo, da je bil njen razsipni življenjski slog bližje kontroverzni Mariji Antoaneti. Vsi pa so si edini, da je prav Pahlavijeva zgled aktualnim kraljicam z Bližnjega vzhoda, denimo jordanski Ranii, ki prav tako ne sedi v moževi senci, temveč podpira kup dobrodelnih organizacij in je ni strah izraziti lastnega mnenja.