Združila ju je njena ukradena identiteta

Predlani je nepričakovano odklenkalo ljubezni med Petrom Grašo in Danijelo Martinović, ki sta četrt stoletja veljala za enega najlepših in najbolj zaljubljenih zvezdniških parov nekdanje Jugoslavije. Še več, dalmatinski pevec se je že nekaj mesecev po razhodu, ki je šokiral javnost, znašel v objemu precej mlajše Hane Huljić, hčerke svojega dolgoletnega prijatelja, ki jo je nato podobno brzinsko in že nosečo popeljal tudi pred oltar.

Petar je Hano po le nekaj mesecih popeljal pred oltar. FOTO: Osebni arhiv, Instagram

V kratkih nekaj mesecih je z njo torej storil vse, česar z Danijelo v dolgih 24 letih ni. A čeprav je Danijela tedaj verjetno preživljala eno najbolj bolečih obdobij svojega življenja, je zdaj tudi zanjo posijalo sonce. Srce ji namreč spet zaljubljeno poskakuje, vse zaradi zagrebškega kriminalističnega inšpektorja Josipa Plavića.

Nasmejana in srečna

Danijeli se menda že na daleč vidi, da je do ušes zaljubljena. Tako trdijo vsaj njeni sosedi v Zagrebu, ki je še nikoli niso videli tako srečne in zaljubljene. »Ni slabo, da je bilo njene zveze s Petrom konec. Prej, z njim, je bila stalno videti nekoliko zamišljena, odsotna, zdaj pa je ves čas nasmejana in srečna. Nedvomno zaradi novega moškega,« je dejala ena izmed pevkinih sosed. Tej verjetno tudi ni ušlo, da je med pop pevko in njenim bivšim škripalo že precej prej, preden sta predlansko poletje tudi uradno končala dolgoletno razmerje. Že mesece, morda tudi kakšno leto prej, so se v njuni ljubezni namreč začele pojavljati razpoke, v prvi vrsti zaradi razdalje. Medtem ko je Danijela najbolj uživala in cvetela v bolj metropolitanskem Zagrebu, se Petar pač ni mogel utrgati od rodnega Splita. Zaradi tega sta se počasi oddaljevala, Daniela je zaradi nesoglasij med njima menda tudi večkrat jokala. Razhod je bil, vsaj za tiste, ki so poznali bivša zaljubljenca, skoraj neizbežen in le vprašanje časa. In morda tudi usojen, saj sta zadaj oba našla novo srečo, novo ljubezen. Petar s Hano, Daniela z Josipom.

Med Petrom in Danijelo menda že dlje ni bilo vse v najlepšem redu. FOTO: Pixsell

Danijelina nova ljubezenska zgodba ima vse zametke romantičnega filma. Začela se je namreč z njeno ukradeno identiteto. »Spoznala sva se pred kakšnim letom, ko je moja odvetnica prek interneta vložila prijavo zaradi kraje moje identitete. Primer se je sicer hitro zaključil, a najina zgodba se je šele dobro začela razvijati,« je Daniela dejala o usodnem srečanju, ki je zanjo spremenilo vse. »Vse se je začelo z nepričakovanim telefonskim klicem, do katerega je očitno moralo priti. Po tem sva se namreč spoznala in se začela vse več družiti. Prek pogovorov sva spoznala, da si deliva iste vrednote, pogled na življenje in svet okoli, imela sva celo nekatere skupne sanje.« Vsekakor odlična osnova za trdno, lepo ljubezen, ki bo kljubovala času. Še simpatičen dodatek pa je, da se bere kot ljubezenska zgodba, kar priznava tudi zaljubljena pevka.

Imava iste vrednote, pogled na življenje in svet, deliva si celo nekatere sanje.

»Ko povsem nepričakovane okoliščine združijo dva popolna tujca, ki do tistega trenutka nista drug o drugem vedela ničesar, potem vam na pamet gotovo pade filmski scenarij,« je dejala in dodala, da bo njuna ljubezen nedvomno prej ali slej zaživela tudi v njenih pesmih. »Preživljava ogromno čudovitih trenutkov, o katerih bom v prihodnosti gotovo pisala. Želim namreč, da najina zgodba ostane zapisana.« In če bi zdaj, ko je njuna ljubezen še sveža, morala izbrati najbolj romantičen trenutek, bi nedvomno izbrala skupno vožnjo na štirikolesniku skozi gozd. »V nekem trenutku je ustavil in ugasnil motor. Nisem vedela, zakaj. A mi je le rekel, naj pogledam naokoli. Da sva na polotoku v obliki srca, v gozdu odprtega srca, ki je v resnici moj gozd.«