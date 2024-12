Zdravnik išče resnico o hčerini smrti na letalu

Že 36 leto bo 21. decembra minilo od najhujšega terorističnega napada v Veliki Britaniji, ko je boeing 747 ameriške letalske družbe Pan Am na redni poti z londonskega letališča Heathrow v New York nenadoma ter brez klica na pomoč strmoglavil na škotsko mestece Lockerbie. V nesreči so umrli vsi potniki in posadka poleta 103, ob njih pa še nekateri nesrečni prebivalci Lockerbieja, skupaj 270 ljudi.

Ženo in trpečo mater igra Catherine McCormack. FOTO: Sky

Po padcu se je razkrilo, da je napad izvedel Libijec po naročilu Moamerja Gadafija; Libija pa je v zameno za umik sankcij, ki so jih države uvedle zaradi atentata, žrtvam morala plačati milijardno odškodnino. Edinega obsojenega in zaprtega so Škoti po nekaj letih izpustili, afera pa ni in ni potihnila. Ker je v letalu umrlo kar 190 Američanov, ni čudno, da so pred dvema letoma libijske milice prijele domnevnega izdelovalca bombe za polet 103, po mesecu dni pa je pristal v ameriških rokah, sodili mu bodo maja 2025. Zato so nedavno del ostankov boeinga 747 transportirali v Ameriko kot sodni dokaz. Angleži pa so ustvarili novo igrano serijo, ki bo posledice prikazala skozi družinsko dramo.

Šteje jih 88, svoje življenje je posvetil iskanju odgovornih za smrt hčere

Takoj po novem letu bodo na Otoku premierno zavrteli pet epizod nadaljevanke Lockerbie: Iskanje resnice, v kateri bo nosilni lik upodobil oskarjevec Colin Firth. Firth bo zdravnik Jim Swire, ki je v napadu izgubil 23-letno hčer Floro, študentko medicine; slednja se je odločila, da preživi božič s svojim fantom v ZDA. Swire je prepričan, da je po tragediji prišlo do prikrivanja, ter postane predstavnik družin britanskih žrtev. Pravi Jim Swire jih zdaj šteje 88 in je življenje posvetil iskanju odgovornih za smrt hčere.

Swire se sreča tudi z Gadafijem. FOTO: Sky

Catherine McCormack v tej dramatični seriji igra Jimovo ženo in žalujočo mater Jane, ki poskuša ohraniti družino skupaj po izgubi enega od svojih treh otrok. Snemanje serije je bilo tudi fizični podvig za igralce, saj so ustvarjali na Škotskem ter v Maroku, ob tem pa snemalna knjiga ni šla po časovnem zaporedju, ampak je bila recimo med dopoldanskimi in popoldanskimi snemalnimi prizori 20-letna luknja. Vseh ustvarjalcev, tudi režiserja Otta Bathursta (Birminghamske tolpe), se je dotaknila zgodba družine Swire, skozi katero razkrivajo posledice terorističnega napada, ki je številne družine na obeh straneh Atlantika za vedno zavil v črno, (sodni) pregon teroristov pa se še vedno ni končal.