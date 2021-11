Zbira slavne ljubimke

Zaslovel je sicer s komičnim televizijskim šovom Saturday Night Live, pa vendar bi za komika Peta Davidsona skoraj lahko trdili, da je ustvaril še vzporedno kariero iz ljubimkanja s slavnimi lepoticami. Nedavno je bil v petmesečnem razmerju z zvezdnico Bridgertona Phoebe Dynevor, pred njo je ljubimkal s Kaio Gerber, manekensko hčerko Cindy Crawford, in se zapletel v bežno afero s hčerko hollywoodske igralke Andie MacDowell, Margaret Qualley. Njegovim čarom je podlegla tudi dve desetletji starejša Kate Beckinsale, leta 2018 pa je bil kratko zaročen z ljubko pevko Ariano Grande. Naslednja na njegovem zvezdniškem seznamu lepotic pa je očitno bohotna starleta Kim Kardashian, ki naj bi zgolj zelo uživala v pozornosti precej mlajšega komika, a njuno vročično spogledovanje je menda že prešlo meje zgolj platonskega prijateljstva.

14 let razlike je med domnevnim novim parčkom.

Zadel terno

Kim naj bi bila pripravljena spet hoditi na zmenke. FOTO: Osebni Arhiv

Februarja je zabobnelo. Kim Kardashian int se po sedmih letih ločujeta. A če je razpad že tretjega zakona Kim sprva bolel, naj bi že bila pripravljena spet zapluti v ljubezenske vode. »Zabava se in uživa v življenju. Njena pozornost je sicer še vedno v prvi vrsti namenjena otrokom in delu, a je očitno, da je pripravljena spet začeti hoditi na zmenke,« je povedal vir. Slednje naj bi izkoristil Davidson, ki naj bi svoje mreže začel razpletati okoli Kim že pred tedni, ko je gostovala v oddaji Saturday Night Live. Tedaj sta s poljubom pred kamerami, sicer za skeč in v vlogah Aladina in princese Jasmine, že pritegnila precej pozornosti in zagnala kolesje govoric, da se morda med njima nekaj plete. A takrat sta bila še zgolj prijatelja, čeprav naj bi se v Petovih mislih že začele porajati drugačne ideje. Ne bi namreč bilo prvič, da je oddajo izkoristil kot osebni zmenkarski poligon, saj je tudi Ariano Grande spoznal prav kot gostjo v šovu. »Nihče ni bil bolj ustrežljiv kot on, ko je prišla Kim. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi se počutila udobno, vzel si je celo čas, da jo je zasebno podučil, kaj in kako pred kamerami, česar sicer ne počne,« je povedal vir. Vsa ta posebna pozornost je Kim zelo godila, Petovo zapeljevanje pa naj bi že obrodilo prve sadove. Tako vsaj pripovedujejo fotografije paparacev, ki so zvezdnika pred dnevi ujeli v objektiv, kako se držita za roke. »Pete zna biti, če hoče, neizmerno očarljiv, Kim pa obožuje pozornost.«

Sta ali nista? Odgovor na to vprašanje bomo verjetno kmalu dobili, a romance z novo slavno žensko bi si Davidson vsekakor želel. »Rad hodi na zmenke z zelo slavnimi. Všeč so mu posledična medijska pozornost in vsi fotografi. Roko na srce, ti se zanj zanimajo le tedaj, ko ljubimka s kakšno zvezdnico. In s Kim je vsekakor zadel terno. Paparaci so se že utaborili blizu njegovega doma, upajoč, da ga zalotijo z njo. Pete se počuti kot v devetih nebesih.«