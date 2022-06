Zavrnjena starleta: Kim brez vstopnice za kraljičino zabavo

Morda je kraljica resničnostne televizije in princeska škandalov, a čeprav v svetu zabavne industrije velja za skoraj plemstvo, to ni dovolj, da bi se Kim Kardashian lahko tudi v resnici pomešala med tiste z modro krvjo.

Čeprav si je srčno želela biti del današnje zabave ob jubileju britanske monarhinje, kraljice Elizabete II., nobene prošnje niso zalegle, da bi bohotni starleti uspelo dobiti vstopnice za današnje slavje v Buckinghamski palači. Zavrnili so jo namreč tako v palači kot pri britanski televiziji BBC, ki bo slavnostni dogodek prenašala.

Danes bo na Otoku še posebno slavnostno, potekala bo namreč uradna zabava ob kraljičinem jubileju. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Razvpita milijarderka je vajena dobiti, kar si želi. In vsekakor je vajena, da so ji vrata na dogodke svetovne smetane odprta, še več, na njih pričakuje tudi rdečo preprogo. Zato se ji je verjetno pošteno povesil nos, ko ji je publicist sporočil, da bosta s fantom Petom Davidsonom obtičala pred zaprtimi vrati zabave v čast kraljičinih 70 let na prestolu.

»Kim redko, tako rekoč nikoli ne zavrnejo na kakšnem dogodku. To jo je zelo presenetilo, še toliko bolj, ker ne pride pogosto v Anglijo. Kim in Pete sta velika oboževalca britanske kraljeve družine, zato sta si močno želela biti del tega posebnega, edinstvenega praznovanja,« je dejal vir. Še več, Kim je bila pripravljena celo toliko popustiti, da bi se zadovoljila s povsem običajnimi vstopnicami, ne tistimi, ki so rezervirane za VIP-osebnosti.

A ji niti teh ni uspelo dobiti, čeprav sta z mladim ljubimcem že pred dnevi prišla v London. Ni znano, ali sta preletela ocean zgolj zaradi zabave ob kraljičinem jubileju ali imata morda še katere druge načrte.