Zato se je Kate Middleton odrekla tenisu

V Wimbledonu poteka eden najslavnejših teniških turnirjev, ki ga je prejšnja leta s tribun pogosto spremljala tudi valižanska princesa Kate Middleton.

Prav ona je podelila nagrade zmagovalcem, letos je njen obisk športnega dogodka zaradi zdravljenja raka pod vprašajem.

Kate je že od malega tudi sama strastna igralka in ljubiteljica tenisa, vendar ga ne igra več. Kajti kot je pojasnila ob eni od priložnosti, za to igro, odkar se je rodil njen najmlajši otrok, princ Louis, preprosto nima več časa.

Leta 2018 je obiskala osnovno šolo Bond v južnem Londonu, kjer je bila prisotna na treningu iniciative Wimbledon Junior Tennis ter v program vključenim otrokom zaupala, da težko najde čas za igro:

»Obožujem tenis, mislim, da je to čudovit šport, ko sem bila manjša, sem bila zagreta športnica, sedaj sem malo manj, ker imam veliko otrok,« je povedala.

Kljub temu je princesa vendarle našla čas za nekaj udarcev z loparjem in se lanskega leta v tenisu pomerila z Rogerjem Federerjem.

Princesa in slavni tenisač sta sodelovala v dobrodelnem dogodku kluba Združenje tenisa in kriketa na travnatih površinah (AELTC), katerega pokroviteljica je Kate od leta 2016.

Ob tej priložnosti je pohvalila mlade športnike ter njihovo predanost:

»Videti treninge, predanost ter ogromno količino časa, ki ga nekdo vloži na poti do dosežkov, v to, da bo nekega dne postal šampinjon in igral v Wimbledonu, je neverjetno.

Lepo je spoznati tudi ozadje zadev, ki praviloma navijačem ostanejo skrite.«