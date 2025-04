Vlomilci napadli trgovino na mariborskem Taboru, škoda znaša 135.000 evrov (FOTO)

Danes, v zgodnjih jutranjih urah, so neznani storilci vlomili v trgovino poslovalnice mobilnega operaterja, ki posluje v nakupovalnem središču na Taboru v Mariboru. Policisti so takoj, ko so prijeli prijavo, kraj dogodka zavarovala in začeli s preiskavo, katero so pozneje tudi zaključili. O morebitnih storilcih zaenkrat nič ne govorijo, saj so slednji najverjetneje že daleč.

FOTO: Oste Bakal

Po drugi strani pa nam je tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič potrdila, da so jih o vlomu na območju Tabora v Mariboru obvestili zjutraj. Po opravljenih preiskavi pa so policisti ocenili, da je po prvi nestrokovni oceni nastalo za 135.000 evrov materialne škode.