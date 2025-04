Oživili bodo Drakulo in Harryja Potterja

Na Floridi bodo 22. maja odprli tematski park Epic Universe, o katerem krožijo govorice, da je naravnost revolucionaren. Za to bodo poskrbele najnovejše tehnologije, s pomočjo katerih bodo oživeli liki iz štirih svetov, med njimi Drakula, Frankenstein in Harry Potter.

Universal je za ta park izumil in patentiral popolnoma nove tehnologije, ki bodo poskrbele, da bodo atrakcije in doživetja zares edinstveni. Mogoče bo najti vse značilne atrakcije, od vlakcev smrti dalje, posebnost pa bodo pravljični svetovi, v katere se bodo potapljali obiskovalci. Vse je namreč narejeno tako, da se zdi, kot bi v resnici stopili v izmišljene filmske in televizijske zgodbe.

Celestial Park je glavno vozlišče, ki obiskovalce popelje v različne svetove skozi portale. Ta del vključuje atrakcije, kot sta dvotirni vlak smrti Stardust Racers in klasični vrtiljak z živalmi, ki jih je mogoče zajahati, Constellation Carousel.

Verjetno najbolj vznemirljiv je Dark Universe, kjer Universal oživi svoje ikonične pošasti. Poleg že omenjenih Drakule in Frankensteina lahko tu srečate volkodlaka in nevidnega človeka.

V Pariz dvajsetih let

Svet, posvečen slavnemu čarovniku Harryju Potterju, obiskovalce popelje v Pariz v dvajsetih letih dvajsetega stoletja, kot je prikazano v seriji Magične živali. Glavna atrakcija vključuje potovanje skozi predor iz leta 1920 v leto 1990 v Londonu, kjer se obiskovalci srečajo z impresivnimi animacijami in tehnologijo navidezne resničnosti.

Številne posebnosti so edinstvene in patentirane.

Predel How to Train Your Dragon (Kako izuriti svojega zmaja) je prvi tematski park, posvečen tej priljubljeni franšizi. Obiskovalci lahko uživajo v vožnjah z vlakom smrti in do otrok prijazni vožnji z ladjico, ki pluje okoli pravljičnega otoka Berk, na katerem živijo zmaji. Obiskovalce bo v tehnološko dovršeni predstavi zabaval priljubljeni zmaj Brezzobi, ki bo letal nad občinstvom in pristajal na odru.

Tematski park​ Epic Universe je s 300 hektari, na katerih se razprostira, eden največjih na svetu. Stroški gradnje so ocenjeni na približno 7,7 milijarde dolarjev, čeprav Universal teh podatkov ni uradno potrdil. Odprtje bo predvidoma 22. maja.

Poleg atrakcij bo ponujal številne trgovine, restavracije in bare.