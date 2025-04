Še kamen bi zajokal: poslavljajo se od Ivane (30), ki je s sinčkom (4) skočila v reko

Na pokopališču v kraju Grbavci so v nedeljo pokopali 30-letno Ivano Đuretić, katere truplo so prejšnji četrtek našli v reki Morači. Po ugotovitvah preiskovalcev je nesrečna mati s štiriletnim sinom Luko v naročju skočila v naraslo reko.

Od Ivane so se na ganljiv način poslovili družinski člani, sorodniki, prijatelji in sosedje. Njihove besede, objavljene na lokalnih portalih, izražajo neizmerno bolečino:

»Če obstaja oznaka za najvišjo stopnjo bolečine, smo jo dosegli. Ni te, a si tukaj. Čakamo te na kavi. Tukaj si, do konca naših življenj. Preveč si prisotna, da bi te lahko spustili. Utrujena si bila, zato počivaj.«

Tragedija je pretresla črnogorsko javnost, zlasti po tem, ko so 22. marca našli truplo dečka na sotočju reke Cijevne in Morače. Takrat je bilo potrjeno, da gre za štiriletnega dečka, ki je izginil skupaj z materjo Ivanо Đuretić.

Pustila poslovilno pismo

Po poročanju črnogorskih medijev je Ivana pred izginotjem pustila poslovilno pismo, v katerem naj bi navedla razloge za tragično dejanje. Njegova vsebina je znana le preiskovalcem, pismo pa je bilo predmet forenzične analize.

Po navedbah znanke pokojne Ivane se je ta pred kratkim ločila od moža. »Vemo le, da se je pred kratkim ločila in da je bilo veliko napetosti. A vsi se sprašujemo, ali res ni bilo druge rešitve. Če se najhujši sumi potrdijo, gre za veliko žalost in tragedijo za vse, ki so ju poznali.«

Črnogorski mediji še poročajo, da je podgoriška policija večkrat posredovala zaradi prijav o družinskem nasilju – in to z obeh strani. Čeprav uradne podrobnosti niso znane, naj bi bilo razmerje med Ivano in njenim nekdanjim partnerjem burno in polno konfliktov.

Avto Ivane Đuretić so kmalu po prijavi izginotja našli v bližini mostu Luča nad reko Moračo. Izginotje Ivane in njenega sina je prvi prijavil njen bivši mož. Po navedbah medijev naj bi bil njun zakon poln trenj in prepirov.