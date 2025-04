Nevarna najdba: našli jeklenko, napolnjena bila z 10 kg bojnega strupa

Danes so policiste PU Nova Gorica obvestilo o nevarni najdbi oziroma neeksplodiranem ubojnem sredstvu iz časa prve svetovne vojne v okolici vasi Ravnica. Na kraj so bili napoteni policisti PU Nova Gorica, ki so zavarovali okolico nevarne najdbe zaradi neposredne nevarnosti za življenje in premoženje ljudi.

Prav tako so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in ekipa Civilne zaščite iz Ljubljane. Slednji so na kraju ugotovili, da najdena jeklenka, napolnjena z 10 kg bojnega strupa, ne pušča, zato so jo strokovnjaki civilne zaščite oz. bombologi prenesli do specialnega vozila civilne zaščite in jo nato v posebni komori odpeljali na uničenje. Po sedanjih ugotovitvah gre za kovinski vložek topovske granate 210 mm, italijanske izdelave iz časa 1. svetovne vojne. Zaradi odvoza nevarne najdbe je bila cesta Kromberk – Ravnica za nekaj minut zaprta za ves promet.

Škofjeloški policisti so bili v sredo okoli 15.30 obveščeni o najdbi več ročnih bomb in streliva iz II. svetovne vojne na območju Žirov. Policisti so kraj najdbe zavarovali, strokovno usposobljeni delavci Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so NUS prevzeli in ga ustrezno uničili. Policisti bodo najdbo ustrezno dokumentirali.

Nasvet policije: Neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna

Na območju Severne Primorske, pa tudi drugod po Sloveniji, je še vedno veliko ostankov neeksplodiranih sredstev iz prve in druge svetovne vojne. Policisti PU Nova Gorica v primeru morebitne najdbe takega nevarnega sredstva (neeksplodirano ubojno sredstvo) vse občane in občanke pozivajo, da se jih ne dotikajo ampak takoj pokličejo pristojne službe na interventne številke 112 ali 113.