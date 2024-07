V Wimbledonu nestrpno pričakujejo princeso. Pripadla bi ji posebna čast

Ko se je pred dobrimi 14 dnevi valižanska princesa med proslavo ob pozdravu zastavi pojavila na balkonu Buckinghamske palače, so bili Britanci in oboževalci kraljevih z vsega sveta popolnoma vzhičeni, saj Kate niso videli že več mesecev. Odkar je marca sporočila, da so ji odkrili raka in prejema preventivno kemoterapijo, je namreč ni bilo več na spregled.

Sprva je bilo rečeno, da naj bi se na delo vrnila po velikonočnih praznikih, a ti so prišli in odšli, Kate pa je še vedno bolniško odsotna. Kljub temu je naredila izjemo za tasta, pozdrav zastavi je namreč slovesnost, s katero Britanci javno zaznamujejo vladarjev rojstni dan, ter si v živo ogledala prelet letal skupaj z njim, kraljico in princem Williamom ter njunimi otroki.

Lani je pokal iz njenih rok prejel Carlos Alcaraz, ki je v finalu premagal Novaka Đokovića. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Videti je bila odlično, so se strinjali mnogi, samozavestno in predvsem zdravo. Vse to je sprožilo navdušena ugibanja, ali bo morda Kate kot prvo delovno obveznost v letošnjem letu sprejela podelitev pokala ob koncu teniškega turnirja v Wimbledonu, kar je sicer ena njenih ljubših zadolžitev.

Kate je tudi sama odlična tenisačica in redna obiskovalka najbolj prestižnega in najstarejšega teniškega turnirja na svetu. Organizatorji, ki bi jo neizmerno radi videli na tribunah, so se menda pripravljeni povsem prilagoditi njenim potrebam in željam, in čeprav bo treba najboljšim tenisačem in tenisačicam na odprtem prvenstvu Anglije pokale podeliti že naslednji konec tedna, še vedno ne želijo iskati nekoga, ki bi to opravil namesto nje.