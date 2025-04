Prihaja nov slovenski film z naslovom Zverine

V teh dneh je padla prva klapa celovečernega prvenca Zverine scenaristke in režiserke Maje Križnik. Film ima predvidenih 29 snemalnih dni, ki bodo v aprilu in maju potekali v Italiji v Gorici, Gradežu in Lignanu, v Sloveniji pa v Ljubljani, Šempetru, Strunjanu in Škofji Loki, sporoča Slovenski filmski center (SFC).

»Zverine sem začela pisati kot film o ljudeh, ki silovito iščejo način, da bi razumeli, kaj je ta stvar, ki se ji reče – živeti. Ta 'živeti' pa se lahko zgodi samo skozi odnose – s sestro, s sosedom, s prodajalko, z naravo ali s kužkom. Človek sam, ne vpet v drugega, je lebdeč prah, izgubljen v svoji pomembnosti. In mogoče je največ, kar življenje ponuja, mirno sobotno popoldne z ljudmi, ki te vidijo,« o svojem prvencu pravi režiserka.

Bolezen in žalovanje

Zverine pripovedujejo o treh sestrah, ki se znova naučijo, kako biti družina. Najmlajša Ema (37) mora prodati družinsko hišo, a starejši sestri, s katerima si ni tako blizu, omahujeta. Ko izvedo, da je srednja sestra Megi (45) zbolela za isto boleznijo, ki je pred leti premagala njihovo mamo, Ema začasno prevzame skrb za svoje nečake, saj je starejša sestra Rubi (49) prezaposlena s svojim brezskrbnim življenjem.

V družinski hiši, ki jo je treba izprazniti, Ema najde stare kasete, na katerih so posnetki njenih otroških pogovorov z mamo. To v njej sproži val zapoznelega žalovanja, ki jo ob preživljanju časa z nečaki sooči s preprosto resnico, da so najpomembnejše stvari v življenju včasih najbolj preproste. Ko Megi konča zdravljenje, se v družinsko hišo znova naseli življenje in Ema ugotovi, da včasih svoje pravo pleme lahko najdeš kar znotraj svoje družine, vsebino razkriva SFC.

V glavnih vlogah nastopajo Nika Rozman (Ema), Jana Zupančič (Megi), Janja Majzelj (Rubi), Goran Marković (Marko), Dejan Spasić (Igor), Isabel Gradišnik (Lara) in Julijan Cvet (Vito). V epizodnih vlogah pa igrajo Marjana Brecelj, Ksenija Marinković, Ivo Ban, Mateja Pucko, Timon Šturbej, Jure Henigman in Mina Antonina.

Pri filmu sodelujejo še direktor fotografije Fabris Šulin, montažer Matic Drakulić, scenografka Adrijana Furlan, kostumografinja Gilda Venturini in oblikovalka maske Lija Ivančič. Producenta sta Lija Pogačnik in Vlado Bulajić iz produkcijske hiše December, koproducentka je Marta Zaccaron iz italijanske produkcijske hiše Incipit Film.

Scenaristka in režiserka Maja Križnik je rojena leta 1986. Po zaključku študija primerjalne književnosti in filozofije leta 2012 je nadaljevala študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in se specializirala za filmsko in televizijsko režijo, o avtorici povedo na SFC. Njen diplomski film Male ribe (2016) ji je prinesel nagrado vesna za najboljši študijski film na 19. Festivalu slovenskega filma, skupaj z diplomskim kratkim filmom Živalski vrt (2016) pa je prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado. Zverine so njen prvi celovečerni igrani film.