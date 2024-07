Zato je nervozna Melania Trump

Medtem, ko se njen sin pripravlja na novo poglavje v življenju, Melanio Trump prevzemajo mešani občutki tesnobe in vznemirjenja.

Viri blizu nekdanje prve dame Združenih držav poročajo, da je aktivno vključena v sinove priprave na študij, v izbiro nove šole in programa, saj bi mu rada zagotovila kar najbolj gladek prehod v novo obdobje življenja, ob tem se bori s čustvi, ki jo obdajajo ob dejstvu, da njen otrok zapušča dom.

18-letni Barron Trump je za razliko od svojih polbratov in polsester odraščal stran od oči javnosti. Po pisanju časopisa People je Melania vedno na prvo mesto postavljala njegovo zasebnost in ga varovala pred mediji.

Družinski prijatelj Trumpovih je za New York Times povedal, da glede Barronove zasebnosti in izobrazbe ne pozna kompromisov:

»Želi si, da bi premišljeno izbral šolo, ki jo bo obiskoval. Šolo, ki ima močne akademske programe in spodbudno okolje.

Vedno je pazila nanj in ob njegovem naslednjem koraku ne bo nič drugače.«

Za katero se bo edini sin Melanie Trump odločil, še ni znano, glede na vire blizu družini je v igri kar nekaj prestižnih opcij.

CNN je denimo poročal, da je mladenič obiskal več kampusov na Vzhodni obali in se odločal glede na programe ter kulturo bivanja.

Prehod na novo stopničko življenja najmlajšega sina Donalda Trumpa bo za celo družino, sploh pa za njegovo mamo, velik korak.

Ta se je vedno, ne glede na vse trudila sinu zagotoviti kar največ stabilnosti. Prijatelji in drugi bližnji pravijo, da je sicer ponosna na njegove dosedanje akademske dosežke, da pa je dejstvo, da zapušča dom, zanjo grenko-sladko.

»Ideja, da mladenič odhaja od doma, je zanjo izvir stresa in tesnobe, na drugi strani se veseli novih priložnosti, ki jih sinu namenja življenje,« je enega od njih citiral New York Times in dodal:

»Medtem ko je glava družine Trump vpeta v politično dogajanje, je jasno, da Melania ostaja osredotočena na sina in njegovo dobrobit in njegova priprava na študij tudi zanjo pravi vrtiljak čustev.«