Melania se je s Trumpom dogovorila o svoji prihodnji vlogi, če bo zmagal v Beli hiši

Melania Trump najverjetneje ne bo prevzela vloge prve dame s polnim delovnim časom, če bo njen mož dobil drugi predsedniški mandat. Nekdanja slovenska manekenka se je z Donaldom Trumpom dogovorila, da ji ne bo treba opravljati dolžnosti prve dame 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Sin para Barron Trump, ki je dopolnil 18 let, je pravkar končal srednjo šolo in naj bi se jeseni vpisal na newyorško univerzo.

Navsezadnje Melania verjame, da je lahko »praktična mati in prva dama hkrati«, je za Page Six povedal poznavalec.

»Ne želi neprekinjenega razporeda dogodkov v Beli hiši in poudarja, da je lahko praktična mati in prva dama hkrati.

Verjame, da je lahko praktična mati in prva dama hkrati. FOTO: Marco Bello Reuters

»Donald je blizu Barronu, vendar ne bo metal žoge z njim, ko bo predsednik in vodja svobodnega sveta. Donald se je s tem že strinjal in meni, da bodo matere in starši po vsej državi razumeli Melanijino predanost svojemu sinu,« so dodali.

»Donald zaupa Melanii, da bo vzgojila njunega sina, tako kot je zaupal Ivani, da bo vzgojila njune otroke ... Donald meni, da je Ivanki, Ericu in Donu mlajšemu uspelo.«

Praktična mati

Namesto rednih dolžnosti predsednikove žene namerava Melania svoj čas razdeliti med Washingtonom in New Yorkom. »Je praktična mati in že načrtuje, da bo del vsakega meseca - in morda vsak teden - preživela v New Yorku,« je povedal poznavalec Trumpworlda.

Insajder je dodal, da se Melania počuti »varno« v New Yorku in v Trump Towerju.

»To je Barronov dom in zato želi, da gre v šolo v New Yorku,« so rekli. »Z bližino lahko nudi čustveno in fizično podporo. Vsi se spomnijo, kako je odlašala s selitvijo v Washington DC, dokler Barron ni končal šole.«

Potem ko je Trump leta 2016 zmagal na predsedniških volitvah in je bil januarja 2017 inavguriran, je Melania še pet mesecev odložila selitev v Belo hišo z Barronom, da bi sinu omogočila nemoten zaključek šolskega leta.

Toda kljub varnosti in udobju, ki ju čuti v New Yorku, je Melania še vedno zaskrbljena zaradi pozornosti, s katero bi se lahko soočil njen 18-letni sin, ko bi obiskoval kolidž v mestu, če bi bil njegov oče predsednik.

Zelo je zaščitniška. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

»Barron še nikoli ni bil popolnoma sam - in z dodatnim stresom, ker je hkrati novinec na fakulteti in potencialno sin predsednika v pretežno demokratičnem mestu, želi biti Melania blizu njega ... Dodatna pozornost, ki jo bo dobil, če bo njegov oče predsednik, skrbi Melanio, prav tako pa je zaskrbljena zaradi odziva šole na Barronovo vedno prisotno tajno službo,« so povedali in dodali, da je nekdanja prva dama »izjemno zaščitniška« mati.

Izjemno zaščitniška

Melania je izjemno zaščitniška mati in je celo zavrnila idejo, da bi Barron deloval kot republikanski delegat na republikanski nacionalni konvenciji s Floride. Maja je bilo objavljeno, da bo Barron deloval kot floridski delegat, ki bo svojega očeta imenoval za uradnega republikanskega predsedniškega kandidata skupaj s svojimi starejšimi brati in sestrami na nacionalni konvenciji stranke. Nekaj ​​dni kasneje pa je Melanijin urad izdal izjavo, v kateri je oznanil, da Barron ne bo sodeloval.

»Čeprav je Barron počaščen, da ga je republikanska stranka Floride izbrala za delegata, žal zavrača sodelovanje zaradi predhodnih obveznosti,« je zapisano v izjavi.

To bi pomenilo, da je bil najmlajši član družine Trump prvič neposredno vpleten v politiko.

V začetku tega tedna je več »Melania-logov« povedalo Axiosu, da je malo verjetno, da se bo Melania vrnila v Washington, DC, če njen mož zmaga na predsedniškem položaju.

»Melania počne, kar želi Melania,« je dejala Mary Jordan, urednica Washington Posta in avtorica neavtorizirane Melaniine biografije The Art of Her Deal (2020), in dodala, da Melania »v zgodovini izstopa od katere koli druge prve dame,« ker vlogo vidi kot »neizvoljeno, neplačano« in zato ni nekaj, čemur se čuti prisiljeno posvetiti.

Nekdanja prva dama je bila komajda vidna v javnosti, odkar je januarja 2021 zapustila Belo hišo, in se je odločila, da s svojim možem ne bo sodelovala na zborovanjih in kampanjah ter ga ne podpira na njegovem sojenju zaradi zamolčanega denarja.

Ko so ga februarja vprašali o ženini odsotnosti, je Trump voditeljici Fox News Lauri Ingraham povedal, da je Melania »zasebna oseba«, ki je osredotočena na njuno družino.

»Veste, veliko prvih dam bi šlo ven – želijo biti povsod. Jezijo se na moža, ker jih ne predstavi,« je dejal Trump. »Če ne bi predstavil Melanije, bi bila tega zelo vesela. Ona je samo drugačna oseba,« poroča independent.co.uk.

