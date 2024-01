Zasvojenosti ga je rešila mama Priscilla

Le redkokatero družino je doletelo tako močno prekletstvo drog, ki se razteza skozi več generacij, kot družino pokojnega kralja rock'n'rolla. Njene člane so nevarne zasvojenosti drugega za drugim ugonobile in tudi spravile v prezgodnji grob.

Skoraj vseživljenjski boj Elvisa Presleyja z zasvojenostjo je splošno znan, leta 1977 se mu je pri le 42 letih ustavilo srce, obdukcija je pozneje razkrila, da je imel v času smrti v telesu kar 14 različnih drog. V past omame je padla tudi njegova edinka Lisa Marie, ki se je pogubne ljubezni do kokaina in opioidov kar petkrat poskušala otresti na klinikah za odvajanje.

Navarone še sam ni vedel, kdaj je postal odvisen od fentanila. FOTO: osebni arhiv

Njen sin Benjamin, ki se ji je rodil v prvem zakonu s pevcem Dannyjem Keoughom, se je podobno poskušal znebiti odvisnosti od mamil in alkohola pod strokovnim vodstvom, a žal neuspešno, zato je pot iz začaranega kroga žal videl le še v samomoru, ki ga je storil pri le 27 letih. In v tako zloveščo družinsko zapuščino se je rodil tudi Navarone Garibaldi, sin Priscille Presley, ki prekletstvu imena Presley ni ušel, četudi se mu po žilah v resnici ne pretaka Elvisova kri.

Vsakih 45 minut

Navarone se je Elvisovi vdovi rodil iz njene ljubezni s filmskim producentom Marcom Garibaldijem, lahko pa bi skoraj bil tudi Elvisov sin. Vsaj če sodimo po njegovi ljubezni do glasbe, zaradi katere si poskuša v glasbeni industriji ustvariti ime. Toda kljub trudu se njegova pevska kariera še zdaleč ni razmahnila kot Elvisova, ki je prodal pol milijarde plošč, tudi njegova (pol)sestra Lisa Marie je posnela tri albume. Šele nedavno je izdal prvi solo singel. A meni, da je bolje tako, kot da bi izkoriščal Elvisovo ime.

»Ljudje me nenehno prosijo, naj zaigram in zapojem kaj njegovega. A jim vselej odvrnem, da se ob tem ne bi počutil dobro. Uspeti si želim zaradi sebe in svoje glasbe, ne na račun moje povezave z Elvisom,« je odločen 36-letni glasbenik. Dejal pa je še, da strast do glasbe ni edina ljubezen, ki mu je skupna s pokojnim kraljem rock'n'rolla. Tudi Navaroneja je namreč premamila nevarna omama, le da njegova izbira niso bile tablete na recept, ki so pokopale Elvisa, temveč heroin in pozneje še veliko bolj nevaren fentanil.

Spomine Lise Marie dokončala hči Navaronejeve polsestre Lise Marie Presley niso ubile droge. Januarja lani je bila žrtev zapletov po operaciji, s katero se je leta prej želela rešiti prekomerne teže. Še pred usodnim januarskim dnem je začela pisati spomine, marsikaj je posnela, oboje skupaj z dodatkom lastnih spominov pa bo njena hči Riley sestavila v materino življenjsko zgodbo. »Redkokdo je resnično vedel, kdo je bila moja mama. Za večino sveta je bila le Elvisova hči,« je dejala Riley, ki se je z veseljem, čeprav pomešanim z žalostjo, lotila dokončevanja materinih spominov. Ti bodo v knjigarne prišli predvidoma 15. oktobra, založnik pa obljublja, da jih v največjem delu sestavljajo besede Lise Marie, »Riley je iz svojega spomina zapolnila le nekaj praznih prostorčkov«. Med platnice knjige bo ujet odnos Lise Marie z očetom in mamo, njena zakona z Michaelom Jacksonom in Nicolasom Cageem ter neznosna bolečina ob izgubi sina Benjamina. »Vznemirjena sem, da bom svetu lahko pokazala, kdo je bila moja mama, v njeni najbolj ranljivi in iskreni različici. Upam, da jo bodo skozi knjigo ljudje tako vzljubili, kot sem jo ljubila sama,« je še dejala Riley, ki bo posnela tudi avdiorazličico knjige, v katero bodo vključeni posnetki Lise Marie.

Riley upa, da bodo skozi branje spominov Lise Marie ljudje v njeni mami ugledali več kot le Elvisovo hčer. FOTO: osebni arhiv

Kako se je znašel v nevarnem krogu zasvojenosti, še sam ne ve dobro. Heroin je prvič poskusil že v najstniških letih, kot 17-letni mulc, a v temi odvisnosti od fentanila – ta je približno 40-krat bolj potenten od heroina – se je znašel precej pozneje, pri 29 letih, ko ga je vzel nevede, pomešanega z drugimi mamili.

»Ne vem, kako je prišlo do tega, a nenadoma je bil v Ameriki praktično vsemu heroinu primešan fentanil. Ko sem ga začel jemati, tega niti vedel nisem. Vem le, da sem bil nenadoma odvisen od njega. Heroin me je držal pokonci, zadetega, kakšnih šest do osem ur, a fentanil sem moral jemati že vsakih 45 minut, saj sem se brez njega začel počutiti grozno slabo.« Ta razvada je postala strašansko draga: »Za drogo sem tako zapravil kakšne tri tisočake na mesec.«

Danes je čist. A ko mu v najhujši uri ne bi ob strani stala mama, bi bil najverjetneje v grobu. »Te droge ne priporočan nikomur, je skrajno nevarna in smrtonosna. Če sprva postopno ne razviješ tolerance, te bo ubil že prvič. Res je strašna droga. Zaradi svoje težave z njo sem šel k mami na tritedensko odvajanje in razstrupljanje.«

Ko je Elvis Presley umrl, je imel v telesu 14 različnih drog. FOTO: Elvis Presley Enterprises Llc/Reuters

Vedel je namreč, da ima Priscilla s tem več izkušenj, posrednih in neposrednih, kot marsikdo. Po eni strani je gledala boj z mamili pri Elvisu in Lisi Marie, po drugi ji je Elvis med njunim zakonom dajal takšne in drugačne droge, a se ji je vseeno uspelo ogniti zasvojenosti. »Mama mi je res pomagala, naredila je vse. Jaz sem bil povsem neuporaben in v obupnem stanju.«