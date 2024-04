Princ Harry in Meghan Markle žrtvi umetne inteligence

V ameriški zvezni državi Kalifornija se trenutno odvija eden najbolj priljubljenih glasbenih festivalov na svetu Coachella, kjer so se tako na odrih kot pod njim zbrala številna znana imena.

A očitno so se nekateri odločili še razširiti ta krog in so z umetno inteligenco ustvarili podobe oseb, ki jih v resnici ni med občinstvom.

Tako so se na enem od instragram profilov kot gostje festivala pojavili papež Frančišek v kavbojski opravi, v stilu vesterna sta tudi Harry in Meghan, prikazani so še Elon Musk, Mark Zuckenberg in drugi, piše 24sata.hr.

Kako so se na to odzvali, ni znano, je pa znano, da je Meghan prav te dni 50. vplivnicam poslala po en kozarček svoje jagodne marmelade in tako pod okriljem znamke American Riviera Orchard predstavila prvi produkt.

Instagram profil, čeprav je na njem le logo znamke, ima že več kot 600.000 sledilcev, njen izdelek pa je bil deležen številnih pohval zadovoljnih prejemnic.