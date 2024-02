Zaročena Jennifer Aniston?

Je Jennifer Aniston morda srečala gospoda pravega? Na nedavni podelitvi nagrad igralskega ceha SAG, ki jo je obiskala, namreč ni bilo mogoče spregledati velikega prstana na njeni roki, piše MailOnline.

Romantično življenje 55-letne zveznice je sicer pogosto predmet ugibanj, igralka sama ni potrdila namigovanj, da je v zvezi in celo zaročena.

Je pa večkrat dejala, da ni obupala nad ljubeznijo:

»Rada bi bila v zvezi. Včasih v življenju nastopijo trenutki, ko bi se zvila v žogico in dejala: potrebujem podporo. Krasno bi bilo priti domov v objem nekoga in reči: res je bil naporen dan,« je zaupala leta 2022.

Jennifer je bila poročena dvakrat: tako v zakonu z Bradom Pittom kot kasneje z Justinom Therouxom je na lastni koži okušala, kaj pomeni biti poročen ter stalno pod drobnogledom javnosti.

Z Bradom Pittom sta se poročila leta 2000 in ločila pet let kasneje. Z Justinom sta bila v zakonu od leta 2015 do 2018.

Kljub dvema ločitvama je večkrat dejala, da verjame v življenje v dvoje: »Nikoli ne reci nikoli,« je v enem od pogovorov odgovorila na vprašanje, ali meni, da bo nekoč našla tistega pravega.

Zadnja podelitev nagrad SAG, kamor je prišla z velikim diamantnim prstanom, je bila zanjo pomemben dogodek, serija Jutranja oddaja (The Morning Show), v kateri igra, je prejela tri nominacije, med drugim za najboljšo igralko, a je to nagrado na koncu domov odnesla Elizabeth Debicki, ki je v seriji Krona (The Crown) upodobila princeso Diano.

Njen soigralec Billy Crudup, ki je bil nominiran na najboljšega igralca v dramski seriji, je prav tako ostal praznih rok, nagrado je prejel Pedro Pascal za vlogo v seriji Zadnji med nami (The Last of Us).

Jutranja oddaja je bila nominirana še za nagrado najboljše dramske serije, a je na koncu pripadla Nasledstvu (Succession).

A ne glede na vse se lahko ljubitelji igralke veselijo četrte sezone Jutranje oddaje, ki na male zaslone prihaja naslednje leto.