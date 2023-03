Zaradi ljubezni se je odrekla plemiškemu nazivu

V današnjem času je veliko lažje postati član kraljeve družine kot nekoč, mnogi princi, princese, vojvode in vojvodinje se poročijo z navadnimi smrtniki. V Evropi bi denimo težko našli prestolonaslednika ali prestolonaslednico s partnerjem, ki je prav tako princ ali princesa. To pa ne vpliva na njihov status in ne ogroža njihovega položaja.

Povsem drugače je na Japonskem, kjer morajo princese, ki se zaljubijo v moškega nižjega socialnega statusa, zapustiti kraljevo družino, se odreči plemiškemu nazivu in vsem ugodnostim. Zato je japonska monarhija izjemno ogrožena, saj jo ženske zapuščajo kot po tekočem traku, otrok, ki bi lahko nekega dne nasledili cesarja, pa primanjkuje.

Patricia se je poročila v Westminstrski opatiji. FOTO: Library Of Congress/wikipedia

A nekoč so bila pravila podobna tudi v Evropi, ena redkih, ki so jih prekršili, pa je bila vnukinja britanske kraljice Viktorije princesa Patricia Connaughtška, ki so jo dolga leta neuspešno poskušali omožiti s takšnimi in drugačnimi plemiči. Med njenimi snubci so se znašli denimo španski kralj Alfonso XIII., portugalski princ Louis Filipe, ruski veliki vojvoda Michael in švedski princ Gustaf Adolf. Nihče je ni zanimal in Gustaf Adolf se je na koncu poročil s Patricijino sestro, Alfonso XIII. pa z njeno sestrično. Ko se je njeno srce le ogrelo za nekoga, je princesa štela že 34 let, njen izbranec pa je bil Alexander Ramsey, politikov sin, zaposlen v vojni mornarici. Kraljeva družina ga je lepo sprejela, saj so že skoraj obupali, da bo Patsy, kot so jo klicali, sploh kdaj našla moža, kljub temu pa se je morala odreči plemiškemu nazivu. Konec februarja 1919 je tako v čudoviti in precej moderni poročni obleki vstopila v Westminstrsko opatijo kot njeno kraljevo visočanstvo princesa Patricia, dobro uro pozneje pa iz nje odkorakala kot lady Patricia Ramsey.

Ljubezen je bila za Edvarda pomembnejša od dolžnosti. FOTO: Wikipedia/Thompson Paul

Daleč najbolj znan predstavnik kraljevih, ki se je zaradi ljubezni odrekel nazivu in položaju, je seveda britanski kralj Edvard VIII., ki je zaradi dvakrat ločene Američanke Wallis Simpson prestol odstopil mlajšemu bratu.

Britanska kraljica Viktorija. FOTO: Guliver/getty Images