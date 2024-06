Zaradi dolgov bo oskarjevec izgubil streho nad glavo (FOTO)

Še pred dvema letoma je imel na računu najmanj 70 milijonov evrov, danes pa je na robu bankrota in prisiljen v prodajo razkošne hiše, s čimer, upa, bo poplačal preostanek dolgov. Tako se je zasukalo življenje oskarjevca Kevina Spaceyja, na katerega so se pred sedmimi leti začele zvračati obtožbe o spolnem nadlegovanju, celo posilstvu. Pred nekaj manj kot enim letom, bilo je julija na njegov 64. rojstni dan, si je padli hollywoodski zvezdnik sicer opral očrnjeno ime, saj je bil na sodišču spoznan za nedolžnega. A čeprav je bilo tedaj njegove sodne agonije konec, to ni pomenilo, da lahko nadaljuje tam, kjer se mu je življenje leta 2017 ustavilo. Njegova nekdaj bleščeča filmska kariera je namreč še vedno izgubljena, nad glavo pa mu visijo večmilijonski dolgovi odvetnikom, za poplačilo katerih mu je zmanjkalo denarja. »Hišo, v kateri sem v Baltimoru živel več kot desetletje, vse odkar sem leta 2012 začel snemati serijo Hiša iz kart, mi je zasegla banka. Dali jo bodo na dražbo. Ne vem, kje bom živel,« je odkrito spregovoril v intervjuju s Piersom Morganom v internetni oddaji Necenzurirano.

70 milijonov je imel pod palcem še predlani.

Nikogar ni spolno napadel ali posilil. Tako je Spacey vseskozi vztrajal, pritrdilo pa mu je tudi sodišče. A kljub temu je zdaj priznal, da je bilo njegovo prijateljsko vedenje morda narobe razumljeno. »V preteklosti sem bil z ljudmi morda preveč domač. Morda sem se na nekoliko seksualen način dotikal ljudi, za katere tedaj nisem vedel, da si tega ne želijo. Približal sem se meji,« se je razgovoril in nadaljeval, da s tem ni mislil ničesar zlega. »Ljudi sem božal, bil z njimi nežen, se jih dotikal, a takšen pač sem. Ko poskušaš nekoga zapeljati, se tega ne lotiš napadalno, temveč z nežnostjo – videti želiš, ali se bodo na to pozitivno odzvali. Če si tega niso želeli, bi mi morali dati vedeti, da to ni vzajemno, in bi se ustavil.« A ker mu tega očitno niso pokazali dovolj jasno in nazorno, da bi zvezdnik to razumel, je leta pozneje prišlo do obtožb in odmevnih sodnih procesov, ki so pretekla leta polnili tračarske naslovnice – in praznili igralčev bančni račun.

Hollywoodski zveznik nima pojma, kje bo živel po prodaji hiše. FOTO: Press release

V seriji Hiša iz kart je bil sicer izjemen, a so ga zaradi obtožb vrgli na cesto. FOTO: Nathaniel E. Bell/Ap

V luči obtožb je postal persona non grata, s katero nihče več ni hotel delati. Ne le da ni več dobival nobenih novih projektov, vrgli so ga tudi iz zasedbe priljubljene Netflixove serije Hiša iz kart, iz že posnetega filma All the Money in the World, v katerem je upodobil razvpitega milijarderja J. Paula Gettyja, pa so onečaščenega igralca izrezali in njegove kadre na novo posneli s Christopherjem Plummerjem. Nobenih finančnih prilivov, torej, a velikanski odlivi. Predlani ga je produkcijska družba MRC, ki stoji za Hišo iz kart, namreč udarila s 30-milijonskim odškodninskim zahtevkom, ker je kršil njihovo politiko glede spolne nedotakljivosti. Ob tem pa so še leta sodnih in odvetniških stroškov počrpala vse, kar je imel, in več. »Večkrat sem bil na točki, ko sem že mislil, da bom moral razglasiti osebni bankrot, a se mi je temu nekako uspelo ogniti,« je zdaj priznal in dodal, da gre hiša na dražbo, ker ne more plačati vsega, kar je dolžan. In hiša je vredna več milijonov. Koliko je dolžan, sicer ni želel razkriti, povedal je zgolj, da gre za »precejšen znesek. Veliko milijonov.«