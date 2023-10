Se bo Meghan vrnila pred kamere?

Čeprav so odvetniško serijo Nepremagljivi dvojec po devetih sezonah nehali snemati leta 2019, pa jo je še vedno mogoče med drugim gledati na Netflixu, kjer je letošnje poletje postala pravi hit in podrla mnogo rekordov gledanosti. Zato ne čudi, da so se pojavile govorice, da naj bi se zdaj, ko so hollywoodski ustvarjalci prenehali stavko, lotili snemanja nove sezone. Tega uradno ni še nihče potrdil, so pa oboževalci prepričani, da je na to namignil eden od igralcev.

Patrick J. Adams, ki je upodobil Mika Rossa, je na družbenem omrežju pred dnevi namreč objavil kopico fotografij iz zakulisja snemanja ter ob njih zapisal, da pogreša soigralce. Objave so medtem z njegovega profila že izginile, zakaj, ni znano, nekateri so prepričani, da se je to zgodilo zaradi Adamsove soigralke Meghan Markle, aktualne vojvodinje Susseške, ki po več propadlih projektih zadnje mesece išče nove priložnosti. In nova sezona uspešne serije bi lahko bila ena od njih, o čemer pa da žena princa Harryja še ne želi govoriti.

Patrick J. Adams bi z veseljem ponovno upodobil Mika Rossa. FOTO: Instagram

Sploh postala prepoznavna

Nepremagljivi dvojec je zaslužen za to, da je Meghan sploh postala prepoznavna, preden je dobila vlogo Rachel Zane, se je namreč precej neuspešno poskušala prebiti v svet slavnih. Prvič se je na malih zaslonih pojavila leta 1995 v uspešni humoristični seriji Družina za umret, a njen lik ni imel niti imena, bila je zgolj »študentka, ki sedi na odru«. Pozneje se je pojavila v enem delu zdravniške serije General Hospital, v romantični komediji Več kot ljubezen je igrala vroče dekle in spregovorila celo nekaj stavkov, nato je sledilo še nekaj manjših vlog v relativno neuspešnih filmih in serijah, dokler se ji ni leta 2011 le nasmehnila sreča in je dobila vlogo Rachel Zane in igrala sedem let.

Ko je njeno razmerje z britanskim princem Harryjem postalo bolj resno, se je Meghan morala posloviti od kariere in se posvetiti kraljevemu življenju. Odkar sta se zakonca odločila, da imata dovolj kraljevih ter obveznosti in odgovornosti, ki jih takšno življenje prinaša, pa nihče od njiju nima zadržkov pred nastopanjem pred kamerami. Lani sta denimo za Netflix posnela dokumentarno serijo Harry&Meghan, redno se pojavljata tudi v različnih pogovorih in intervjujih, tako skupaj kot posamično.