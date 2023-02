Ne boste verjeli, brez česa se britanska kraljeva družina nikoli ne odpravi v tujino

Britanski mediji so razpisali o pomembni stvari, brez katere kraljeva družina ne more nikamor. To so vrečke z njihovo krvjo.

To je javnosti razkril Dickie Arbiter, nekdanji tiskovni predstavnik pokojne kraljice Elizabete II. in medijski svetovalec kralja Karla III. in pokojne princese Diana.

V podcastu revije Hello! je tako razkril: »Poskrbeti morajo, da so zaščiteni v vsaki situaciji,«. Po njegovih besedah ​​so pokojna kraljica in njen mož, princ Philip ter Charles in Diana iz previdnosti potovali z vrečkami dodatne krvi, ta praksa pa naj bi veljala še danes.

Princ William in Kate. FOTO: Pool/reuters

»Nikoli ni pravega zagotovila, da boste na svojem cilju dobili pravo krvno skupino,« je opozoril Arbiter.

Vedno tudi črna oblačila

Poleg tega je običajno, da člani kraljeve družine nosijo s seboj tudi črna oblačila v primeru nenadne smrti.

Takšna situacija se je zgodila, ko je kraljica Elizabeta prišla na prestol po nenadni smrti očeta, in ko se je vračala v Veliko Britanijo, je iz letala izstopila oblečena v črna oblačila. Vendar to prej ni bila običajna praksa, zato je morala služkinja priteči k njej na pristajalni stezi, da se je lahko preoblekla, preden je izstopila iz letala.