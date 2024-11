Žalostni prizori: na pogreb Liama ​​Payna prispeli tudi njegovi kolegi iz zasedbe One Direction ... (VIDEO in FOTO)

Liam Payne je bil danes pokopan v Bucksu, mesec dni po njegovi tragični smrti v Argentini. Prijatelji in družina pevca One Direction so se zbrali na zadnji poti 31-letnika, potem ko je 16. oktobra padel s hotelskega balkona v Buenos Airesu.

Žalujoči so opazovali, kako je pevčeva krsta prispela v cerkev s kočijo s konjsko vprego, medtem ko se je javnost zbrala na ulicah. Med tistimi, ki so se udeležili pogreba, so bili Liamovi nekdanji kolegi iz skupine Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson in Zayn Malik ter drugi slavni prijatelji.

Harry Styles FOTO: Toby Melville Reuters

Niall Horan FOTO: Justin Tallis Afp

Zayn Malik lFOTO: Justin Tallis Afp

Tudi dekle Liama ​​Payna Kate Cassidy je bila na pogrebu, Cheryl Cole, mati njunega sina Beara, pa je bila fotografirana z njegovo družino. Liamova mama Karen in oče Geoff sta prispela v cerkev, na vhodu pa ju je pozdravil častiti. Krsto njunega sina z belimi vrtnicami, položenimi na vrh, so notri nesli nosilci, da bi se pridružili žalujočim.

Simon Cowell z ženo Lauren Silverman FOTO: Toby Melville Reuters

Kate Cassidy FOTO: Toby Melville Reuters

V njegov spomin

Liamova družina je po pogrebu v njegov spomin odprla stran za dobrodelne donacije. Te bodo namenjene izgradnji popolnoma novega otroškega centra za raka v bolnišnici Great Ormond Street. Dobrodelna organizacija pravi, da bo resno bolnim otrokom pomagala zagotoviti polnejše, zabavnejše in daljše otroštvo.

Pogreb je vključeval tudi posebne dodatke v čast Liamu, poleg bolj klasičnih poklonov s cvetjem in svečami. Eden takšnih osebnih predmetov, ki so bili na ogled žalujočim, ko so vstopili v cerkev v Buckinghamshiru, je ikebana, ki prikazuje vrsto kegljev, ki jih udarja žoga, aranžirana iz svežega cvetja.

Tematska ikebana FOTO: Toby Melville Reuters

Čeprav se na slovesni dan morda zdi neumestno, so se zbrani tako ljubeče spomnili na Liamovo veliko ljubezen do bovlinga. Glasbenik je svoj 31. rojstni dan celo preživel na bovlingu s svojo družino 29. avgusta, le nekaj tednov pred smrtjo v Buenos Airesu v Argentini, poroča mirror.co.uk.