Zaljubljenca sta se mečkala z zvezdnico filma Thor (FOTO)

Objem v troje

Sta Rita in Taika v odprtem razmerju?

Brez komentarja Vročih izdajalskih fotk ne Rita ne Taika še nista komentirala. Od Tesse, ki je leta 2018 razkrila svojo biseksualno usmerjenost, a je sicer skrivnostna glede svoje zasebnosti, pa razlage tako ali tako ne gre pričakovati.

Marca se je začelo šušljati, da je na zvezdniški sceni nov parček.je v novo leto zakorakala z režiserjem glasbenih spotov, a jima je v prvih mesecih leta 2021 že odklenkalo, britanska pevka pa naj bi hitro našla malce utehe v objemu režiserja. Začela sta se pojavljati na istih družabnih dogodkih, nato je tu in tam padla skupna večerja, kar je bilo dovolj, da so se začeli brusiti jeziki.A če so bila sprva vse zgolj ugibanja, sta konec aprila na premiero resničnostne oddaje RuPaul's Drag Race Down Under prispela skupaj! To je v zvezdniških vodah jasen znak, da se nekaj plete, četudi sta se nato izogibala skupnemu fotografiranju na rdeči preprogi. »Par sta postala na začetku marca, a sta poskušala romanco ohranjati kar se da zasebno. Vseeno pa so zanjo vedeli njuni najtesnejši prijatelji, ki jim je jasno, da sta se močno ogrela drug za drugega,« ju je vir izdal medijem.A še preden je javnost to novico dobro prežvečila, že se je mednju vmešala druga ženska. Igralka. Toda filmska lepotica, ki pod Taikovo režijsko taktirko v stripovskem filmu Thor igra superjunakinjo Valkiro, parčka ni razdružila, ampak sta jo očitno vzela medse. In v svojo posteljo.Internetu se je zmešalo! Jasno je bilo, da je Taiko in Tesso povezal film, saj je temnolaska prav pod njegovo taktirko v filmu Thor: Ragnarok iz leta 2017 postala zveneče ime, v teh dneh pa v Avstraliji znova v Taikovi režiji snema nadaljevanje Thor: Love and Thunder. Vmes je njun odnos iz profesionalnega očitno prešel v precej bolj osebne, že telesne vode, vsaj če sodimo po fotografijah, ki so se po družabnih omrežjih razširile kot požar. Paparaci so igralko, režiserja in njegovo dekle Rito namreč ujeli v vročem objemu v troje!Službene obveznosti so jih pripeljale v Avstralijo. Taiko in Tesso film, Rito pa oddaja The Voice. In čeprav naj bi okoliščine Taiko in Rito še tesneje povezale, saj so se začele širiti govorice, da se je že vselila v njegovo stanovanje v Sydneyju, so prav tu preskočile iskrice med privlačno zvezdniško trojico. Resda so k zapletu verjetno pripomogli vino in koktajli, ki so se na ta prelomni večer, ko je filmar na svojem domu gostil zabavo, točili v potokih, a morda so storili zgolj to, o čemer so na tihem že nekaj časa fantazirali.Na udobni, oblazinjeni klopci na terasi je namreč sedel privlačni režiser, z Rito na svoji desni in Tesso na levi. Klepetali so, se smejali, nazdravljali. Čedalje bolj skupaj in že skoraj v skupinskem objemu, ko sta se dekleti sklonili pred Taiko in se poljubili. Uresničenje mokrih sanj prenekaterega moškega. Na drugih fotkah se filmar poljublja s svojim dekletom. Nekaj posnetkov naprej pa so njegove ustnice že združene s Tessinimi. In da bo vsem jasno, da med njimi ni ljubosumja, so se v nekem trenutku te okajene in razgrete noči začeli poljubljati še vsi trije hkrati.»Sta Rita in Taika v odprtem razmerju?« so se začeli spraševati uporabniki spleta. Nekateri so pripomnili, da filmarju skoraj zavidajo, drugi, da tega nikakor niso pričakovali, tretji, nekoliko bolj nagajivi, pa že držijo pesti, da bi zvezdniško trojico videli skupaj na katerem družabnem dogodku filmske srenje.