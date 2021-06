Za Tarzana usodna letalska nesreča

Iz jezera še vedno pobirajo dele letala in posmrtne ostanke ponesrečencev. FOTOGRAFIJI: Twitter

V tragični letalski nesreči v ZDA je umrlo sedem ljudi: cessna C501 je strmoglavila v jezero Percy Priest Lake v zvezni državi Tennessee, med potniki pa sta bila tudi igralec, ki je nekoč upodabljal Tarzana, in njegova žena, sicer razvpita gurujka.Letalo je vzletelo v Palm Beachu na Floridi, cilja v Nashvillu pa ni doseglo; strmoglavilo je slabih 20 kilometrov prej, poročajo ameriški mediji in pojasnjujejo, da iskalna akcija še poteka, a možnosti, da bi našli preživele, ni več. V jezeru so odkrili številne dele letala in nekaj posmrtnih ostankov potnikov, a podrobnosti niso hoteli razodeti. Na krovu so bili poleg upokojenega igralca in njegove žene, s katero je v zakon stopil leta 2018, še zet gurujke in prehranske svetovalketer zakonska parainterin. Kdo je pilotiral in zakaj so strmoglavili, ni znano, saj preiskava še poteka, potapljači pa bodo dokaze zbirali še dolgo, so sporočili pristojni in pri tem zaprosili radovedneže, naj zapustijo območje reševanja; mnogi se namreč s svojimi čolni nevarno približujejo kraju tragedije, da bi fotografirali dogajanje, in s tem nevarno motijo preiskavo.Joe Lara je bil star 58 let, najbolj pa je znan po vlogi Tarzana v televizijski seriji Tarzan: epske dogodivščine, še prej pa je zaigral v filmu Tarzan na Manhattnu. Od igralstva se je upokojil leta 2002 in se posvetil country glasbi. V enem od prejšnjih razmerij se mu je rodil otrok, dolgo pa je bil samski; pred tremi leti je stopil v zakonski stan z osem let starejšo Schamblinovo, ki je imela dva otroka iz prejšnjega zakona. Znana gurujka je zadnje čase polnila tudi naslovnice medijev zaradi policijskih preiskav dogajanja v cerkvi, ki jo je ustanovila: pripadniki sporne skupnosti so namreč zagovorniki zelo stroge vzgoje, pri kateri si dopuščajo tudi nasilje. Vsi potniki na krovu so bili člani njene cerkve.