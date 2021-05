Letalo kmalu po vzletu strmoglavilo: umrl je znani igralec

Zasebno letalo, v katerem je bil igralec, znan po vlogi Tarzana, je strmoglavilo malce po vzletu z letališča na Floridi. Padlo je v jezero Percy Priest.V letalu je bila poleg 59-letnega igralca tudi njegova žena ter še pet drugih ljudi. Potovali so z zasebnim letalom. Po sobotni dopoldanski nesreči je takoj stekla reševalna akcija, prav tako preiskava nesreče. V popoldanskih urah pa so reševalci sporočili, da ne iščejo več žrtev.Larova žena je prav tako slovela v svetu znanih kot dietni guru. Ljudem je pomagala pri hujšanju in boju z alkoholom.