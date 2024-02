Za priljubljenega komika usodna srčna kap

Znani kanadski komik in igralec Richard Lewis, ki se je širši svetovni javnosti približal v seriji Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm) je umrl star 76 let, poroča CNN.

Novico je za medije potrdil njegov tiskovni zastopnik Jeff Abraham in povedal, da je bila za komika usodna srčna kap.

»Richard bo za vedno ostal cenjen član družine HBO in ekipa serije Nikar tako živahno pošilja iskreno sožalje njegovi družini in oboževalcem, ki so vedno lahko računali na to, da jih bo Richard razveselil s smehom,« je v sporočilu za javnost zapisal tiskovni predstavnik HBO.

Lewis je lani aprila objavil, da mu je bila diagnosticirana parkinsonova bolezen in da se umika iz stand-up komedije.

Zadnjo vlogo je zaigral v 12. sezoni omenjene serije

Kariero je začel leta 1947, ta je zacvetela v osemdesetih, ko je objavil nekaj komičnih nastopov in začel igrati. Zaigral je v komični seriji Vse, razen ljubezen (Anything but Love) v komediji Robin Hood: Možje v pajkicah in v drami Drunks.

Rojen je bil v Brooklynu, odraščal je v New Yerseyju in obiskoval univerzo Ohio. Njegove komedije so temeljile na osebnih izkušnjah, skozi leta je pridobil veliko oboževalcev in postal veliko ime na svetovni komični sceni.