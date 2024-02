Žalostno pravilo, ki ga bo princ George moral kmalu upoštevati

Ko gre za potovanja v tujino, obstaja cel kup pravil, ki jih morajo člani britanske kraljeve družine upoštevati, nekatera od njih so res nenavadna.

Eno se glasi, da morajo na potovanja vedno nositi svoje alkoholne pijače, s tem se izognejo tveganju, da bi jih kdo zastrupil, v kovčku pa morajo imeti tudi črno obleko, v kateri bi se v primeru smrti v družini vrnili v domovino.

Obstaja pa še ena, za monarhijo zelo pomembna zapoved: trenutno princ William še lahko leti z vsemi tremi otroki, ker so še majhni, a kmalu se bo to spremenilo.

Za podkast A Right Royal britanskega časopisa Hello je nekdanji pilot kralja Karla III. Graham Laurie spregovoril o pomembnem pravilu, ki je za princa Williama stopilo v veljavo leta 1994, ko je dopolnil 12 let.

»Zanimivo, z letalom smo prevažali vse štiri, princa Charlesa, princeso Diano ter princa Willama in Harryja, a le dokler William ni dopolnil 12 let. Od tedaj je on letel v drugem letalu, ločeno od ostalih treh,« je pojasnil pilot.

Čez dve leti bo 12 let dopolnil princ George, ki se bo moral prilagoditi protokolu, ki ga bo ločil od ostale družine.

Ta je namenjen ohranjanju monarhije, saj ni priporočljivo, da bi skupaj v letalu letela dva naslednika prestola in bi v primeru težke nesreče umrla oba.

Čeprav so letalske nesreče dandanes redke, so v njih življenje izgubili trije člani britanske kraljeve družine:

Leta 1973 je v eni smrtno ponesrečila sestra princa Philipa princesa Cecile, kraljičin stric, princ George vojvoda Kentski je v eni umrl leta 1942.

Njen bratranec, princ William Gloucestrski se je smrtno ponesrečil tekmovanju na letalskem mitingu leta 1972.

Omenimo še, da ima kralj med vsakim poletom na voljo dodatno zalogo krvi in ob sebi vedno zdravnika.