Za obraz zapravil 67.000 evrov

Mladi pevec južnokorejskega trota Park Seo Jin je šokiral oboževalce z razkritjem, da je porabil več kot 67.000 evrov za kozmetične posege na obrazu. Kakor je priznal, so nepopravljena ostala le še njegova očesna zrkla in ušesa.

Park Seo Jin je bil nedavno povabljen v varietejsko oddajo MBC Radio Star, kjer je odkrito govoril o plastičnih operacijah, ki jih je imel na obrazu, da bi izboljšal svoj videz in pospešil svojo pevsko kariero. Devetindvajsetletnik, ki je leta 2013 prodrl na južnokorejsko glasbeno sceno z uspešnico Dream, je bil dolgo v središču burne spletne razprave o spremembah videza v zadnjem desetletju.

Park Seo Jin pravi, da se je za posege odločil zaradi pevske kariere.

Nekoč je bil uvrščen na neuradno lestvico pevcev trota z največ plastičnimi operacijami, in čeprav so ga njegovi oboževalci vedno branili, češ da si je dal popraviti samo zobe in veke, je pevec zdaj javno priznal, da je dejansko »popravil vse, kar je bilo treba popraviti«.

Prej in potem

Fotografije prej in potem, ki jih je zvezdnik razkril v oddaji Radio Star, jasno kažejo drastične spremembe videza, pevec pa je povedal, da je porabil 100 milijonov vonov (nekaj čez 67.000 evrov) za kozmetične posege na obrazu. Trikrat si je dal urediti nos in oči, veliko denarja je vložil v popravilo zob, dal si je celo presaditi lasišče, da bi si uredil izpadajoče lase in bi bil videti mlajši.

Da bi bil prehod na izboljšani videz videti bolj naraven, je povedal, da je pri vsakem posegu dal narediti samo milimetrsko prilagoditev, zaradi česar se nekateri njegovi oboževalci niso zavedali obsega vseh sprememb, dokler niso videli fotografij pred posegi in po njih. »Na mojem obrazu so nedotaknjena samo še moja ušesa in zrkla,« je dejal Park Seo Jin.

Plastična kirurgija je v Južni Koreji zelo priljubljena; v državo vsako leto pripotuje na tisoče ljudi iz Kitajske in iz drugih azijskih držav, da bi opravili najnovejše kozmetične posege. Park Seo Jin je le zadnji primer tega, kako pomemben je videz v hudo konkurenčni zabavni industriji v Južni Koreji in ​​kako lahko plastična kirurgija pomaga umetnikom napredovati v karieri.