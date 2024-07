Donald Trump ima dokaz, da ga Melania ljubi

Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, na katerega je bil na shodu njegove stranke v Pensilvaniji uperjen strel, je zaupal, da je njegova žena vse spremljala v živo, da je zaradi dogodka še vedno v travmi in da o njem le težko govori.

Za trenutek, je dejal Donald, je mislila, da se je zgodilo najhujše.

V intervjuju za Fox News je povedal: »Mislila je, da se je pripetilo najhujše. Ko sem se sklonil, sem se prijel z roko in moja roka je bila krvava.

Ne more govoriti o tem, kar je dobro, ker to pomeni, da me ima rada. Da me ljubi,« je povedal voditeljici.

Nekdanja prva dama je podala podobno izjavo:

»Ko sem gledala, kako je nasilna krogla zadela mojega moža, Donalda, sem dojela, da se lahko moje in življenje Barrona zelo hitro spremeni,« je povedala po dogodku 13. julija.

Da, še bom hodil na shode

Kljub temu da so bili nanj sproženi streli in da mu je tajna služba svetovala, naj ne hodi na shode, je Donald zagotovil, da ga streljanje ne bo oviralo, da bi se jih udeleževal, piše The Sun.

Trump še vedno zagovarja agente tajne službe, ki so bili po dogodku deležni veliko kritik ter so izgubili svojega nadrejenega.

Dejal pa je, da bi morali varnostniki bolje sodelovati z lokalno policijo, tako bi lahko ustavili Crooka. Pohvalil je agente, ki so s svojimi telesi zakrili njegovega, ko je prišlo do strelov.

»Zelo pogumni so bili. Šel sem na tla, oni so bili na meni. Na meni je bilo veliko velikih, močnih ljudi.

Moral bi biti nekdo na strehi, morala bi biti boljša komunikacija z lokalno policijo, da bi videli osebo, ki je povzročila kaos.«

Trump je potrdil, da bo FBI-ju podal izjavo žrtve.

V nadaljevanju pogovora je v svojem slogu kritiziral slovesnost ob odprtju olimpijskih iger v Parizu ter dejal, da je bila sramotna, izjavil, da je odstop Joeja Bidna iz predsedniške tekme posledica »državnega udara«, Kamalo Harris pa je označil za šibkejšo ter radikalnejšo od njenega predhodnika.

Dodal je še, da bo verjetno imel debato tudi z njo, čeprav so v njegovem štabu namigovali, da do nje ne bo prišlo.