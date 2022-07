Za 1,8 milijona posestvo velikana countryja, pevec sam poskrbel za notranjo opremo

Na razkošnem posestvu si je ustvaril dom s prvo ljubeznijo Vivian Liberto, življenjsko pot pa je na istem naslovu sklenil z drugo ženo in glasbenico, s katero si je delil tudi kariero, June Carter.

Mnogi so prepričani, da je umrl zaradi žalosti po smrti svoje druge žene. FOTO: Jeff Christensen/Reuters

Casitas Springs v kalifornijskem okrožju Ventura je idealen za družine, za odmik od vrveža, sproščene užitke v naravi, umetniško ustvarjanje: skratka vse, kar je cenil in potreboval legenda countryja Johnny Cash.

Zvezdnikov osebni pečat

Hišo sta s prvo ženo skrbno načrtovala in postavila leta 1961, v njej pa sta živela vse do 1966., ko se je Vivian s štirimi hčerkami odselila, zvezdnik, že dolgo zaljubljen v pevko June, pa je ostal na posestvu, na katerem se mu je kmalu zatem pridružila druga žena.

Nepremičnina je prava poslastica, si manejo roke agentje, ki pričakujejo izkupiček okoli 1,8 milijona evrov, ne nazadnje notranjost krasijo unikatni kosi pohištva, ki jih je oblikoval zvezdnik sam, pravi biser je z lesom obdan glasbeni studio, kjer so nastale številne velike uspešnice, v petih prostornih spalnicah pa vsak najde svoj kotiček miru; mimogrede, Johnny in Vivian sta spala v ločenih spalnicah, saj je glasbenik pogosto ustvarjal pozno v noč, oba prostora pa odlikuje poseben slog.

Vila, ki je v resnici zasnovana kot domačija, se razprostira na 420 kvadratnih metrih, pred njo pa je za osvežitev na voljo tudi prostoren bazen. Hiša je popolnoma opremljena, razen posodobljene kuhinje je tako rekoč vse pohištvo z modnimi dodatki izvirno, torej iz časa, ko je v hiši kraljeval velikan countryja.

420 kvadratnih metrov udobja.

O njegovem življenju pričajo številne fotografije in pa poseben gramofon, ki se elegantno zloži v steno. Mir pred nadležnimi pogledi zagotavlja lokacija med griči, do posestva pa vodi zasebna pot. June in Johnny sta umrla leta 2003, on štiri mesece za njo, mnogi so prepričani, da je bilo krivo zlomljeno srce.