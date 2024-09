Vonjati moral nošene kopalke: to je pretresljiva izpoved igralca iz kultne serije

Jeremy Jackson, ki je igral Hobieja Bichanona v slavni seriji Obalna straža, je v dokumentarcu After Baywatch: Moment in the Sun razkril, da se je znal vtihotapiti v prikolice igralk in ovohavati njihove ponošene kopalke.

Še posebej se je spomnil enega vonja, in sicer tistega Nicole Egert, ki je v seriji igrala Samer Quinn. To šokantno razkritje ni bilo šokantno za vse. Kot piše New York Post, Egert Jacksonu dejanj ne očita, saj je bil takrat v puberteti.

»Jeremyja sem poznala zelo dobro, to me sploh ne preseneča. Sploh nisem jezna na 14-letnega Jeremyja. Mislim, pubertetnik v taki seriji? Obožujem odraslega Jeremyja, ker je iskren o 14-letnem Jeremyju,« je povedala igralka.

Hulujev After Baywatch: Moment in the Sun je štiridelna dokumentarna serija o ljubljeni seriji, ki je prevzela svet od leta 1989 do 1999, gledalcem pa omogoča dostop do še nikoli videnih posnetkov in intervjujev z igralsko zasedbo.

Tako je Jackson razkril, da je bil med snemanjem odvisen od metamfetamina, a tudi, da je leta 2017 odslužil kazen zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje, poroča informer.rs.

