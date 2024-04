Pamela Anderson se vrača na filmska platna

Nekdanja Playboyeva zajčica, fotomodel in igralka Pamela Anderson bo z irskim hollywoodskim zvezdnikom Liamom Neesonom zaigrala v novi Goli pištoli (Naked Gun). V komediji, ki naj bi v kinodvorane prišla julija prihodnje leto, bo Neeson igral glavno vlogo raztresenega policista Franka Drebina, v kateri je blestel zdaj že pokojni Leslie Nielsen. Režijo in scenarij bo prevzel Akiva Schaffer, film pa bo za studio Paramount produciral Seth MacFarlane.

Po poročanju ameriške filmske revije Hollywood Reporter bo 56-letna Andersonova v novi Goli pištoli odigrala Frankovo ljubljeno, ki jo je v izvirni filmski seriji upodobila Priscilla Presley.

Zadnje čase prisega na naravni videz brez ličil. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Komedije Gola pištola, Gola pištola 2 1/2: vonj strahu in Gola pištola 33 1/3: poslednja žalitev so bile v kinematografih na ogled med letoma 1988 in 1994, temeljile pa so na parodični televizijski nanizanki Policijski oddelek! (Police Squad!), ki je doživela le šest epizod, a si prislužila kultni status.

Fotomodel, igralka in aktivistka

Pamela Denise Anderson se je rodila 1. julija 1967 v Kanadi. Po končani srednji šoli je delala kot inštruktorica fitnesa, znana pa je postala leta 1990, ko je bila izbrana za Playboyevo zajčico meseca; v reviji se je prvič pojavila oktobra 1989. Za Playboy se je nato še večkrat slikala gola in velja za najpogosteje objavljeno žensko na Playboyevih naslovnicah.

56 let je stara kanadska zvezdnica.

Pamela Anderson z naslovnico srbske izdaje Playboya leta 2009 FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Televizijskemu občinstvu se je predstavila z manjšo vlogo v prvih dveh sezonah humoristične nanizanke Sam svoj mojster (Home Improvement), po svetu pa je zaslovela z vlogo reševalke C. J. Parker v seriji Obalna straža (Baywatch), ki le še utrdila njen status seks simbola. Za prve epizode je prejemala po 1500 dolarjev (zdaj bi bilo to 1400 evrov), pozneje pa je dobivala po 300.000 dolarjev (več kot 280.000 evrov) na epizodo, s čimer je bila tedaj med najbolje plačanimi televizijskimi igralkami v ZDA.

Leta 1995 je v javnost pricurljal ukradeni posnetek seksa s tedanjim možem Tommyjem Leejem, članom razvpite rock skupine Mötley Crüe, kar je sprožilo precejšen škandal in pravni spor z distribucijsko družbo Internet Entertainment Group, ki je posnetek objavila na spletu. Govorilo se je, da sta zakonca z družbo dosegla dogovor, kar pa je Andersonova pozneje zanikala v Netflixovem dokumentarcu o njenem življenju Pamela, ljubezenska zgodba (Pamela, a Love Story).

Velja za najpogosteje objavljeno žensko na naslovnicah Playboya.

Liam Neeson bo v novi Goli pištoli igral raztresenega detektiva Franka Drebina. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Pamela Anderson je v devetdesetih in v prvem desetletju tega tisočletja nastopila v številnih serijah, filmih in televizijskih šovih, deluje pa tudi kot aktivistka, zlasti za pravice živali. Izdala je tri avtobiografije in štiri romane. Leta 2004 je dobila ameriško državljanstvo, a je zadržala tudi kanadsko.