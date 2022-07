Vojni dobičkar? Snema med ruševinami, pod katerimi so trupla (FOTO)

Hajar al-Aswad, nekdaj cvetoče predmestje sirske prestolnice Damask, je vojna skoraj zravnala z zemljo in ga spremenila v mesto duhov. Od leta 2018 je tam le še niz razrušenih, sivih, propadajočih zgradb, boleč opomin vojnega razdejanja.

Jackie Chan je podpornik Komunistične partije Kitajske. FOTO: Ryan Woo/Reuters

A prav v tem je Jackie Chan videl popolno prizorišče za film, ki bi Kitajsko proslavil kot junakinjo, ki ji je leta 2015, ko je nasilje v Jemnu doseglo kritično točko, iz tega vojnega žarišča uspelo rešiti svoje državljane. Film Home operation, pod katerega se bo hongkonški zvezdnik podpisal kot producent, je sprva sicer želel snemati v Jemnu, a se je, ker bi bilo tam prenevarno, odločil za Sirijo in Hajar al-Aswad spremenil v prizorišče filmske produkcije.

»Od vojne opustošena območja v Siriji so se spremenila v filmski studio na prostem. Takšni kraji pritegnejo filmske producente. Gradnja tovrstnega filmskega studia z ničle bi bila izjemno draga, tako pa smo dobili poceni filmski studio,« je dejal filmar Rawad Shahin, del snemalne ekipe filma, ki dviguje veliko prahu.

Odločitev, da unovči prizorišče vojnih grozot in ga spremeni v filmski spektakel, je najmanj neokusna. Sramotna je! In, najhuje, s tem prikriva zločine sirske vlade in njenega predsednika Bašarja al Asada, zaradi česar je teh sokriv. Takšne in podobne kritike v teh dneh letijo na zvezdnika, ki si je zaradi doprinosa k filmski umetnosti leta 2016 prislužil celo častnega oskarja.

Razrušeno predmestje Damaska so zavzeli luksuzni filmski avtobusi. FOTO: Firas Makdesi/Reuters

»Snemajo na mestu, kjer so pod vsemi ruševinami še vedno trupla!« je v kitajsko produkcijo s Chanom na čelu s prstom pokazal neki sirski aktivist. Drugi je dodal, da se sirska vlada s tem, da je dopustila snemanje, odkrito posmehuje ubitim in z lastnih domov izgnanim Sircem, povrhu pa na temelju opustošenja, ki ga je pustila za sabo, zdaj kuje dobiček. Spet tretji so Chana označili za vojnega dobičkarja.

Še sredi prejšnjega desetletja je bil Hajar al-Aswad ena od utrdb islamske države. Danes pa med ostalinami mrgoli kitajskih igralcev, gruč statistov v jemenskih oblačilih, luksuznih avtobusov s snemalno opremo, nad tem pa skoraj kot v posmeh plapolajo rdeči prapori z napisom Mir in ljubezen. Na prvi dan snemanja, ob začetni ceremoniji, se je fotografskim objektivom tam smehljal tudi Feng Biao, kitajski ambasador v Siriji, režiser Yinxi Song pa je potrdil, da ima nastajajoči film tudi propagandno noto.

Kitajski propagandni film bodo snemali na več lokacijah v Siriji, a čeprav je Chan glavni producent, ne načrtuje obiska na katerem od prizorišč.

V luči tega vpetost Jackieja Chana v projekt nikakor ne preseneča, saj svoje naklonjenosti vladajoči kitajski komunistični partiji ne skriva. »Počasi postajam vse bolj prepričan, da moramo biti Kitajci nadzorovani. Če ne bi imeli nadzora, bi počeli, kar bi hoteli.«