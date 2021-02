Hrvaška sodnija v prid slovenskemu poslovnežu Galetu

Hrvaški organi še vedno ugotavljajo, kaj vse se je v vili Hedonist zgodilo avgusta lani. FOTO: Booking.com

Za vedno njeni Slovenci

Verovićeva je pred stanovanjem našla sporočilo, a ga preiskovalni organi niso povezali z Galetom. FOTO: Osebni Arhiv

Vsestranski poslovnež Grosupeljčan Rok Gale, rojen leta 1971, je bistveno bolj znan poslovnež na Balkanu kot v Sloveniji: v Bosni je posloval z varnostno agencijo, na Hrvaškem pa z velikimi količinami zlata, kar je potegnilo za seboj tudi policijsko in sodno preiskavo. V Braziliji je imel podjetje Iron Cosmeticos, v Londonu pa podjetje Turn8, ki se je ukvarjalo z mobilno aplikacijo PartySmash. Trenutno ima v Grosuplju registrirano podjetje Raw Custom za proizvodnjo športne opreme.

Obtožnica zaradi groženj

Hrvaška TV-voditeljica Nikolina Ristović trdi, da je po dopustu pri Galetovi ženi ostala brez četrt milijona evrov, kriminalisti še preiskujejo primer! FOTO: Instagram

Lani poleti je precej zanimanja vzbudila zgodba, v kateri je bil na eni strani vpleten Slovenec, ki sicer deluje na Hrvaškem, na drugi pa hrvaška TV-voditeljica(bolj znana po dekliškem priimku) in njen mož, sicer srbski poslovnež.Udeleženi so se zapletli v hud spor v vili Hedonist blizu Splita, ki po poročanju hrvaških medijev pripada Galetovi ženi: Gale je navajal, da so petična gosta ter njuni otroci in psa uničevali mondeno vilo (katere najem znaša več kot tisoč evrov na dan!) ter mu grozili. Gosti pa so tarnali, da jih je Gale pognal na cesto, zmanjkalo pa naj bi jim za najmanj 65.000 evrov v gotovini ter še za približno 200.000 evrov nakita in ur. Vidoje Ristović je kazal fotografije z modricami, ki naj bi jih dobil v vili.V naše uredništvo pa je pred kratkim poklicalaiz Šibenika in nam orisala svojo zgodbo in svoje težave z Galetom: »Pred nekaj leti sem želela odpreti salon poročnih oblek in potrebovala sem posojilo 40.000 evrov,« pojasnjuje prvotni zaplet. Odvetnik iz Šibenika naj bi ji pomagal, pripeljal je še drugega odvetnika iz Zagreba, ki je zastopal slovenskega klienta, in leta 2015 so sklenili pogodbo o posojilu.»Nisem se zavedala, kakšno pogodbo podpisujem,« je Verovićeva pozneje izjavila na sodnih pričanjih: šibeniški odvetnik naj bi ji v podpis namesto posojilne pogodbe, za izpolnitev katere bi jamčila s svojim stanovanjem, podtaknil prodajno pogodbo za njeno 120 kvadratnih metrov veliko stanovanje v hiši s tremi stanovanji, katere lastnica je bila do tedaj z bratom.»Stanovanje je kupil študent in sin Roka Galeta,« razkrije Verovićeva, ki se je sprva pravdala s svojim odvetnikom, sčasoma pa je prišla tudi v stik z Galetom. Kot izvira iz dokumentov, ki jih je sama pokazala, je Galetov sin proti njej na sodišču vložil izvršbo za izselitev, občinsko sodišče v Šibeniku pa je decembra 2016 presodilo v njegovo korist.Dva meseca pred rokom za izselitev naj bi prvič opazila, da se odvetnik in Gale skupaj prevažata v avtomobilu s slovenskimi registrskimi oznakami po ulici pred hišo ter jo opazujeta: »Zbudila sta strah in bojazen za mojo varnost, ker sem dojela, da gre za nevarni osebi.« Izpraznitev stanovanja je bila izvedena s policijsko asistenco, nastala naj bi materialna škoda zaradi poplave.Marca lani, pripoveduje Verovićeva, se je pritisk nanjo nadaljeval drugače: pred svojo hišo je na tleh našla dve vrtnici, prižgano belo svečo, kozarec za belo vino ter sporočilo: »Neumna Marijana Verović, nimaš denarja, nimaš zvez, tvoje tožbe in obiski policije ne pomenijo nič.« Pisanje se je nadaljevalo z nasvetom, naj mirno odide iz hiše, in se zaključilo s podpisom: »Za vedno tvoji Slovenci in odvetniki.« Verovićeva je tudi to prijavila hrvaški policiji kot grožnjo morebitnih storilcev Roka Galeta in njegovih dveh odvetnikov.A je šibeniško državno odvetništvo tudi to prijavo zavrglo, saj »na kraju dogodka niso bile najdene sledi, ki bi osumljene nedvomno povezale z dogodkom«. Verovićeva nadaljuje: »Rok Gale me je napadel tudi fizično, a tudi za to ni bil kaznovan.« Trdi, da je dobila telesne poškodbe – a tudi te njene trditve hrvaški organi niso sprejeli. Verovićeva je bila v pogovoru za Novice precej obupana, ker na policiji in sodiščih nikakor nimajo posluha za domnevno krivico, ki se ji dogaja.Bistveno bolje gre na hrvaških sodiščih Galetu – in to ne zgolj z Verovićevo, marveč tudi v postopkih glede lanskega škandala: »Zaradi grožnje slovenskemu državljanu je tukajšnje državno odvetništvo proti srbskemu državljanu vložilo obtožnico,« je glede Galetovega spora z Ristovićevimi pojasnils splitskega državnega odvetništva. Določiti morajo datum obravnave pred občinskim sodiščem v Splitu.Glede Nikolinine prijave zoper Galeta zaradi zatajitve denarja in dragocenega nakita pa v Splitu še vedno opravljajo kriminalistično preiskavo, dodaja Mršić. »Čakamo, kaj bodo odločili,« je za Novice pojasnil tudi sloviti dalmatinski odvetnik. »Situacija se še ni razrešila,« je na naša vprašanja skopo odgovorila tudi Nikolina Ristović. Nobeden od Galetovih odvetnikov se na naša vprašanja ni odzval, Gale pa ni sprejel več naših telefonskih klicev.