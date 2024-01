Vlagatelji v paniki: Drogira se kot Chandler. Poteza tega direktorja pove vse ...

Izvršni direktorji, člani uprav in vlagatelji v podjetja, ki jih vodi Elon Musk, se sprašujejo, v kolikšni meri je trenutno najslavnejši poslovni voditelj na svetu odvisen od opiatov.

Časnik Wall Street Journal je na podlagi izjav neimenovanih prič objavil članek, po katerem je Musk, pogost gost zasebnih zabav, užival kokain, ekstazi, LSD, psihedelične gobe, znano pa je, da je septembra 2018 na obisku pri Joeju Roganu javno kadil joint z marihuano. Enako občutljivo je vprašanje Muskove dokumentirane redne uporabe ketamina. Avgusta je Musk javno povedal, da dobiva ketamin kot antidepresiv na recept.

To ni bilo prvič. FOTO: Tingshu Wang, Reuters

To ni prvič, da je bil Elon Musk pod očmi javnosti zaradi uživanja opiatov. »Po tistem enem potegu (dim, op.a) pri Roganu sem se strinjal z zahtevo Nase, da tri leta izvajam naključno testiranje,« je v nedeljo objavil na svoji platformi X, kar pomeni, da je pod hudim pritiskom in dodal: »Ne najdene so sledi drog ali alkohola.«

Redno in neneapovedano

Muskov odvetnik Alex Spiro je povedal, da je Musk redno in nenapovedan na testiranju drog v SpaceX in da še nikoli ni padel na testu. Spiro je v WSJ opazil »lažna dejstva«, vendar trditve ni pojasnil. Linda Johnson Rice, direktorica Tesle leta 2017, dve leti pozneje ni kandidirala za ponovno izvolitev, ker je bila razočarana nad Muskovim vedenjem, namreč uživanjem opiatov.

Mimogrede, po poročanju medijev je igralec Matthew Perry, najbolj znan po vlogi Chandlerja v televizijski seriji Prijatelji, redno užival ketamin v prekomernih količinah. Njegovo obdukcijsko poročilo je navajalo, da je umrl zaradi »akutnih učinkov« tega anestetika s psihedeličnimi lastnostmi.

V začetku leta 2023 so mediji optimistično pisali o študiji, ki je hvalila obetavne rezultate ketamina pri zdravljenju depresij, ki jih je težko zdraviti brez elektrokonvulzivne terapije, že oktobra pa je ameriška FDA izdala opozorilo o nevarnosti uporabe različnih različice ketamina za zdravljenje depresije, anksioznosti ali PTSM. Nenadzorovana in/ali prekomerna uporaba ketamina poveča tveganje za nevarne psihiatrične reakcije in druge zdravstvene težave, kot so povišan krvni tlak, depresija dihanja, pa tudi težave z urinarnim traktom, ki lahko povzročijo inkontinenco.

Ni znano, v kolikšni meri je 52-letni Musk zaskrbljen zaradi možnih posledic psihiatričnega zdravljenja depresije s ketaminom. Človek lahko postane odvisen od ketamina, ta pa ima zelo neprijetne stranske učinke, če ga uživamo skupaj z alkoholom ali drugimi opiati. Nekatere študije učinkov ketamina kažejo na resnejše dolgotrajne nevrološke težave določenih struktur v možganih, kar vodi v težave s spominom in drugimi izvršilnimi funkcijami.

Eden najbogatejših

Elon Musk je eden najbogatejših ljudi na svetu z neto vrednostjo okoli 220 milijard dolarjev, skoncentrirano v delnicah več podjetij. De facto je Musk v zadnjih letih običajno številka 1 na svetovni lestvici najbogatejših, odvisno od izjemno visokih nihanj vrednosti njegovih podjetij, predvsem Tesle. Musk na hrbtu nosi breme človeka, ki vodi najbolj cenjeno podjetje za proizvodnjo e-vozil na svetu, ki je za nekaj časa preseglo skupno vrednost vseh drugih večjih avtomobilskih industrij, čeprav Tesla ni bila ne v prodaji ne po zaslužku blizu kateremu koli od velikanov.

Muskov satelitski posel je postal popolnoma prevladujoč v Zemljini orbiti in celo vojaška zmogljivost ukrajinske vojske je odvisna od njegovih storitev, in Musk osebno verjame, da bo nekega dne rešil človeštvo s premikanjem svojih močnih raket na Mars.

Musk ima še celo vrsto drugih načrtov, kot je razvoj nevroimplantatov v človeških možganih, znova se je podal v tekmo za razvoj umetne inteligence. S pomočjo socialnega omrežja X (nekdanji Twitter) Musk pretvarja, da širi absolutno svobodo govora, ki se pogosto spušča v logistično podporo različnim profilom zelo ekskluzivnega načina razmišljanja.

Glede na to, kako bogat in uspešen je Musk, se postavlja vprašanje, ali bo javno spraševanje o njegovem uživanju kokaina, psihedeličnih gob, marihuane, LSD-ja ... in ketamina res opozorilo javnost, da so opojne substance zelo nevarne za zdravje, ali bo pripomoglo k njihovi promociji.

Musk zagotovo ni edini direktor, ki ima morda težave z uživanjem predpisanih antidepresivov, dovoljenih in celo nedovoljenih opiatov, je pa objektivno edini, ki ima možnost biti prvi pod vplivom dobrega odmerka ketamina, da prižge dolg joint, poje psihedelično gobo, zato pokaže sredinec planetu Zemlja, ko se z raketo SpaceX odpravi na pot proti Marsu, poroča Jutranji list. Kdo mu bo prepovedal?