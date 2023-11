Elonovo življenje kmalu še kot film: oboževalci povedali, kdo naj ga upodobi

Pred komaj dvema mesecema je na knjižne police prišla težko pričakovana biografija Elona Muska, ki pa bo že kmalu zaživela tudi kot film. Po menda vročičnem boju filmskih studiev in produkcijskih hiš si je pravice za filmsko priredbo zagotovil neodvisni studio A24, pod okriljem katerega sta izšli grozljivki Solsticij in Podedovano zlo.

Nad biografskim filmom o tehnološkem vizionarju bo režijsko taktirko vihtel oskarjevski nominiranec Darren Aronofsky. »Vesel sem, da ga bo delal Darren, je nedvomno eden najboljših,« se je na novico, da bo nad njegovo zgodbo bdel režiser kinouspešnic, kot so Rekviem za sanje, Črni labod in Kit, že odzval Musk.

Darren Aronofsky bo Elonovo življenje prenesel na filmski trak. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Pisec ni zelenec

Pisec Walter Isaacson nikakor ni zelenec, ko pride do popisovanja življenjskih zgodb pomembnih oseb, ki so tako ali drugače na zgodovini pustile neizbrisne sledi. Podpisal se je namreč pod biografije politika Henryja Kissingerja, enega od ustanovnih očetov Združenih držav Amerike Benjamina Franklina in fizika Alberta Einsteina, njegova biografija o Stevu Jobsu izpred 12 let pa se je znašla na lestvici najbolje prodajanih knjig.

A kljub temu je knjiga, v kateri je razgalil življenje in skrivnosti Elona Muska, naletela na precej kritik, med drugim, da je precej dolgočasna, nekatere stvari, o katerih je pisal kot o dejstvih, pa je moral celo črtati oziroma jih popraviti, češ da so bile neresnične.

Toda te nič kaj laskave ocene niso ustavile filmskih hiš, da si ne bi vse želele na filmski trak prenesti izjemne Elonove poti od njegovih skromnih začetkov v Južni Afriki, ko so ga kot dečka vrstniki zmerjali in pretepali, do enega najvplivnejših in najbogatejših zemljanov, ki mu svet – pa tudi košček vesolja – leži pred nogami.

Kdo ga bo igral, še ni znano

Ni prvič, da je Isaacsonova knjiga temelj filma, celo filmske uspešnice. Že njegovo biografijo o danes pokojnem prvem možu računalniškega giganta Apple je Aaron Sorkin štiri leta po izidu prevedel v scenarij, v filmu v režiji Dannyja Boyla pa sta zaigrala dvakratni oskarjevski nominiranec Michael Fassbender kot Steve Jobs in oskarjevka Kate Winslet v vlogi Joanne Hoffman.

Isaacsonova biografija je bila tudi temelj filma o Stevu Jobsu iz leta 2015. FOTO: Universal Pictures

Kdo bo igral kontroverznega inovatorja naše dobe, ki krši pravila in je svet popeljal v ero električnih avtomobilov, umetne inteligence in zasebnih poletov v vesolje, še ni znano. A Muskovi oboževalci so si precej edini, da bi vloga nedvomno morala iti kanadskemu igralcu Kevinu Durandu. Po družbenih omrežjih namreč že več let o njem govorijo kot o edini možni izbiri za Elonovo upodobitev.

»Prepričan sem, da sta Kevin in Elon klona,« je eden pripomnil že leta 2016, štiri leta pozneje je drugi čivknil, da mora Durand v filmu igrati Muska, še leto pozneje pa se je nekdo celo domislil, da bi lahko začeli podpisovati peticijo, naj v filmski biografiji o Musku slednjega igra Durand. Vse to, že preden se je Isaacson lotil pisanja milijarderjeve biografije, ki bo zdaj temelj filma.