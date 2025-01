Viza princa Harryja pod vprašajem

Vojvoda Susseks je septembra lani dosegel pomembno pravno zmago v povezavi z njegovo vizo za bivanje v Združenih državah Amerike.

Tedaj je namreč sodnik odločil, da bodo podatki v njej ostali zasebni, čeprav jih je fundacija Heritage skušala pridobiti in preveriti, ali je v njej priznal uporabo drog.

Fundacija Heritage je konservativna raziskovalna in politična organizacija, ki je bila v Združenih državah Amerike ustanovljena leta 1973.

Njena naloga je promovirati konservativne ter zaščititi tradicionalne ameriške vrednote.

Bidenova administracija je njene zahteve za vpogled v vizo princa Harryja zavrnila.

A potem ko je nekdanjega predsednika v Beli hiši zamenjal Donald Trump, so se zadeve spremenile. Zvezni sodnik je namreč vojvodi naročil, naj se na sodišču v Washingtonu zglasi 5. feburaja ob 14.h poroča Daily Mail.

To bo prvič, da bo Harry po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo moral pred ameriško sodišče. Sedanji ameriški predsednik je v status prinčeve vize začel dvomiti potem, ki je leta 2023 izšla knjiga spominov Rezerva.

Harry je v njej priznal, da je poskusil kokain, marihuano in psihedelične gobe, vse to bi moral razkriti na prijavnih obrazcih, ki jih je izpolnil pred selitvijo v ZDA leta 2020.

Fundacija Heritage trdi, da je vojvoda pri izpolnjevanju obrazcev bodisi lagal, bodisi bil prednostno obravnavan.

»Donald Trump uvaja novo dobo strogega izvajanja nadzora meja, in veste, princ Harry bi moral biti popolnoma odgovoren, saj je priznal obsežno nezakonito uporabo drog,« trdijo pri fundaciji. »Pričakujemo, da bodo sprejeti ukrepi.«

V odločbi septembra je sodnik razglasil, da javnost nima velikega interesa za razkritje imigracijskih dokumentov vojvode. Priznal je, da je Harry v svoji knjigi delil intimne podrobnosti svojega življenja, vendar je odločil, da ima pravico do zasebnosti.

V knjigi je Harry med drugim zapisal, da je, ko je bil star 17 let poskusil kokain: »Seveda sem tedaj jemal kokain,« je zapisal. »Pri nekomu doma so mi ponudili črtico, in od takrat sem ga še nekajkrat zaužil.«