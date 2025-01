Prihod Trumpa v Belo hišo: dan strahu za princa Harryja in Meghan Markle

Vrnitev Donalda Trumpa na predsedniški položaj v Združenih državah Amerike bi lahko imela resne posledice za princa Harryja in Meghan Markle.

Strokovnjak za kraljevo družino in preiskovalni novinar Tom Bower je za MailOnline povedal, da je bil Donald Trump na dan njegove inavguracije zagotovo v mislih Susseksov, še posebej, ker je obljubil, da Harry pod njegovo oblastjo ne bo deležen nobene posebne obravnave in ker je znano, da novi predsednik ni oboževalec Meghan Markle.

Greg Swenson, londonski finančnik in predsednik organizacije Republicans Overseas UK, pa je dejal, da bi Trumpov povratek na oblast lahko povzročil propad Susseksov:

»Sama sebi sta že dovolj škodovala, Trumpova Amerika pa bi lahko Harryja in Meghan naredila bolj nepriljubljena, kot sta bila kdaj koli prej. Trump bi ju lahko javno napadel, s čimer bi med drugim skušal izboljšati svojo javno podobo.«

Veliko skrbi

Ena izmed njunih glavnih skrbi je možnost deportacije princa zaradi njegove preteklosti z drogami. V svoji avtobiografiji Rezerva je Harry priznal uporabo kokaina, marihuane in psihedeličnih gob, kar je sprožilo vprašanja o njegovi pravici do vizuma v ZDA.

Trump je v preteklosti že namignil, da bi lahko zahteval razkritje vizumske dokumentacije in ukrepal, če bi se izkazalo, da je Harry lagal o svoji preteklosti z drogami. Bidnova administracija je razkritje preprečila, a tega vpliva je konec.

Vpliv na poslovne projekte

Poleg osebnih skrbi bi Trumpova politika lahko negativno vplivala na poslovne in dobrodelne dejavnosti zakoncev Susseks. Trumpova administracija je napovedala »revolucijo zdrave pameti«, ki vključuje odpravo programov, poimenovanih s kratico DEI. Ta označuje diversity, equity, and inclusion, kar pomeni raznolikost, enakost in vključenost.

Gre za načela, ki se osredotočajo na spodbujanje raznolikega in pravičnega okolja, kjer so vsi posamezniki enakovredno sprejeti, ne glede na njihovo ozadje, spol, raso, vero, spolno usmerjenost ali druge osebne značilnosti.

Podjetja, kot so Meta, Motorola in Walmart, že opuščajo te programe, kar bi lahko vplivalo na sodelovanje vojvode in vojvodinje z različnimi organizacijami.

Harry in Meghan sta namreč povezana z več pobudami, ki temeljijo na načelih DEI in ukinitev teh programov bi zmanjšala njune dejavnosti ter vpliv.

Tu je še javna podoba

Novi predsednik ZDA je v preteklosti kritiziral Harryja in Meghan. Zlasti princa je obtožil, da je s svojim ravnanjem in javnimi nastopi izdal kraljico ter zlomil njeno srce. Meghan je označil za nespoštljivo.

Ta nenaklonjenost bi lahko še dodatno ogrozila priljubljenost zakoncev, ki sta čez lužo že tako podvrženi kritikam zaradi uporabe kraljevskih povezav za ustvarjanje dohodka.

Trumpova administracija bi lahko tudi otežila delovanje dobrodelne organizacije Archewell, ki se osredotoča na podporo družbeno koristnih projektov.

Če bi nova politika zmanjšala financiranje in podporo za že omenjene programe DEI, bi to lahko slabo vplivalo na projekte, ki jih Harry in Meghan podpirata.

Politična nevtralnost?

Ob vsem naštetem bi lahko Trumpova administracija ponovno odprla vprašanje politične pristranskosti zakoncev Susseks.

Princ Harry in Meghan Markle sta večkrat poudarila, da sta ostala politično nevtralna, vendar njune povezave z Bidnovo administracijo in pretekla politična dejanja te trditve postavljajo pod vprašaj.

Izstopa sodelovanje z Ashley Biden, hčerko nekdanjega predsednika Joeja Bidena. Fundacija Archewell je donirala 250.000 dolarjev za projekt, ki ga vodi Ashley in je namenjen pomoči ženskam, ki so preživele travme.

Ta poteza je bila deležna pohval, vendar je tudi dvignila tudi mnogo obrvi, saj je pokazala na tesne vezi Susseksovh z nekdanjo vlado demokratičnega pola.

Poleg tega je Harryjeva in Meghanina preteklost polna dejavnosti, ki so jih mnogi interpretirali kot podporo določenim političnim strankam.

Leta 2020 sta v videu pozvala Američane, naj gredo na volitve in zavrnejo sovražni govor, dezinformacije in spletno sovraštvo. Čeprav nista neposredno podprla nobenega kandidata, so mnogi to sporočilo razumeli kot kritiko Donalda Trumpa in podporo Bidnu.

Njuna politična udejstvovanja so v ZDA sprožila različne odzive. Medtem ko so nekateri pozdravili angažiranost, so drugi izrazili zaskrbljenost, da s tem ogrožata svojo politično nevtralnost, navaja Daily Mail Online.