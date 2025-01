Sharon Stone iskreno, kako je v resnici živeti blizu princa Harryja in hladne Meghan

Pred kratkim sta bila vojvoda in vojvodinja Susseks znova deležna kritik. Nekdanji član njunega gospodinjstva je namreč proti njima v medijih podal številne obtožbe.

Zlasti Meghan naj bi bila, kadar se zadeve ne odvijajo po njenem, strašna do osebja.

Vir je za članek, ki je bil ob peti obletnici njunega odhoda iz Velike Britanije objavljen v reviji Vanity Fair povedal še, da nimata pojma, kaj pomeni spreminjati svet in je povlekel vzporednice s pokojno princeso Diano:

»Diana je hodila med minami. Meghan ji ne pride niti blizu. Želita delovati kot človeka, ki spreminjata svet, a to je tudi vse.«

Vir v članku navaja, da je bila Meghan sprva, ko se je preselila v družino Windsor, res topla do članov svojega gospodinjstva, a je lahko do osebja tudi grozna:

»Ko so se stvari začele obračati narobe, je nekdanja igralka iz serije Nepremagljivi dvojec postala hladna in zadržana. Njene zahteve so bile pogosto krive, da so se stvari odvijale tako, kot so se.«

Za The Times je vir povedal, da Meghan in Harry trdita, da so navedbe zaskrbljujoče in sta jih zanikala, se pa je na njuno stran postavila zvezdnica in soseda para v Montecitu Sharon Stone.

Ta je že leta 2020 zaupala, da je pri njiju najboljše to, da nista prišla v Ameriko, da bi živela na račun tamkajšnje skupnosti, ampak da bi postala del tamkajšnje skupnosti:

»Sta del naše skupnosti, skrbita zanjo in delujeta znotraj nje. Nista tukaj, da bi se komu prilizovala. Sta krasna človeka in krasna soseda.«

Članek v Vanity Fair je princa Harryja označil za nesrečnega, a dobro mislečega moškega, ki naj bi razmišljal o intervjujih s sociopati, vključno z Vladimirjem Putinom.

Po poročanju revije je princ nekoč povedal: »Imel sem zelo težko otroštvo. Očitno. Moja mama je bila v bistvu umorjena. Pa vendar zato nisem postal eden od slabih fantov.« Medtem je vir razkril, da je Meghan že v Veliki Britaniji za vsako malenkost kričala na osebje.

V reviji piše še, da se je po preselitvi v Montecito v okrožje Santa Barbara par obnašal kot princ in filmska zvezda ter da sta bila hitro označena za lokalna zlobneža, ki sta v okrožje pritegnila veliko ljudi, ki so ju hoteli samo videti.

Radovednežev je bilo toliko, da se je bilo praktično nemogoče sprehajati po okrožju ali v restavraciji pojesti zrezek, piše Mirror Online.