V stresu je z zobno ščetko čistila superge

Morda se je komu na trenutke zdela pretirano energična in impulzivna, skoraj kot mali tornado v človeški obliki. Vraga, še samo sebe je britanska pevka Jessie J občasno videla v tej luči, znala pa si ni razložiti niti nekaterih drugih svojih čudaških kapric, kot je, denimo, čiščenje superg z zobno ščetko.

»Vse življenje sem bila nekoliko drugačna od večine. Stvari sem nekoliko drugače čutila,« pravi glasbenica, ki zna tem svojim vedenjskim vzorcem, ki so glede na ustaljene smernice morda nekoliko odklonski, zdaj dati ime. Obsesivno-kompulzivna motnja (OCD) in motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD).

Dobila je uradno razlago. FOTO: Osebni arhiv

Pred kakšnim letom, ko je postala mamica sinku Skyu, so njeni vedenjski odkloni postali še očitnejši in izrazitejši. Zato se je pevka obrnila na zdravnike, in ti so ji pred tremi meseci vendar razložili, zakaj se tako obnaša. Diagnosticirali so ji ti vedenjski motnji, nad čimer pa – tako pevka – njeni sledilci niti niso bili presenečeni. »Ko sem to povedala ljudem, so mi večinoma dejali, da so to že vedeli,« je povedala in dodala, da se je tega vsaj do neke mere zavedala tudi sama, a da sta se ji motnji po rojstvu sina še bolj razkrili. »Na neki način je bilo to tolažilno, saj se je zato vse zdelo nekoliko manj strašljivo in lažje.«

Nekoliko drugačna

Včasih se ji je zdelo, da o svojih občutkih, ker so pač nekoliko drugačni, z drugimi ljudmi ne more razpravljali. »A zdi se mi, da je ADHD kot neke vrste supermoč, če nanj pogledate s pravega zornega kota in ste obdani z ljudmi, ki vam pomagajo z njim krmariti.« Zaradi postavljenih diagnoz je na svoje življenje pogledala skozi nekoliko drugačna očala. O vsem je na novo razmislila in spoznala, da sta ti vedenjski motnji že vse od začetka (sicer nekoliko nevidno) vplivali na prav vse vidike njenega življenja. »Kakšna sem. Kako se na stvari odzivam. Kako delam in ljubim. Razmerja, v katerih sem bila,« je razglabljala in nadaljevala, da je bila vselej iskrena o stvareh, skozi katere gre v življenju, družbena omrežja pa so ji zdaj dala možnost, da se poveže z neznanci, ki doživljajo podobno. »In takšnih ljudi je res veliko.«

Danes se ima zaradi postavljenih diagnoz še bolj rada. FOTO: Osebni arhiv

Njeno drugačno vedenje je od rojstva sina postalo še bolj izrazito in očitno. FOTO: Osebni arhiv

Danes, ko zna svojim vedenjskim kapricam nadeti ime, se ima še bolj rada kot prej. »Objemam enajstletnico v sebi. Tisto deklico iz vzhodnega Londona, ki je superge obsedeno čistila z zobno ščetko, kadar je bila pod stresom. Tisto deklico, ki še do danes mora živeti s tisoč seznami, da se ji življenje ne bo raztreščilo na milijon koščkov,« je dejala in nazdravila temu, da se skozi življenje še bolj spoznaš in se ljubiš natanko takšnega, kakršen si.