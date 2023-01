Umrla je Lisa Loring, prva Wednesday Addams

Umrla je ameriška igralka Lisa Loring, ki je v izvirni televizijski seriji Addamsovi v 60. letih minulega stoletja odigrala otroški lik Wednesday Addams. Stara je bila 64 let. Po poročanju ameriških medijev je umrla zaradi možganske kapi.

Lisa Loring je umrla v soboto v krogu svoje družine, je v ponedeljek v izjavi za CNN povedal njen dolgoletni agent Chris Carbaugh. Dodal je, da je »oživela enega najbolj kultnih likov v zgodovini Hollywooda, ki ga slavijo še danes«.

Laurie Jacobson, producentka in tesna prijateljica Lise Loring, je na Facebooku zapisala, da je igralka »zaradi kajenja in visokega krvnega tlaka utrpela hudo možgansko kap«. Dodala je, da je bila tri dni priklopljena na aparate, ki so jo ohranjali pri življenju, preden je njena družina »sprejela težko odločitev, da jo odklopijo«.

»Kot Wednesday Addams je vtkana v tapiserijo popkulture in v naša srca,« je po pisanju francoske tiskovna agencije AFP dodala Laurie Jacobson.

Lisa Loring FOTO: Dokumentacija Dela

Igralec Butch Patrick, ki je bil v 60. letih minulega stoletja sočasno otroška zvezda serije The Munsters, pa je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal: »Zelo dobro sva se poznala in pogosto delala skupaj. Vedel sem, da njeno zdravje ni dobro. Pred nekaj tedni sem jo obiskal.«

Addamsovi podirajo rekorde

Lisa Loring se je rodila kot Lisa Ann DeCinces na Maršalovih otokih. Leta 1964 je pri šestih letih dobila vlogo Wednesday. To je bila njena najslavnejša vloga in je postavila standard za poznejše upodobitve Wednesday.

Leta 1991 je v filmu Pri Addamsovih v vlogi Wednesday zaigrala Christina Ricci, nazadnje pa je bilo lik Wednesday mogoče videti v Netflixovi seriji, kjer jo je upodobila Jenna Ortega. Osemdelna serija je bila po pisanju dpa več tednov na prvem mestu med Netflixovimi serijami in je podirala rekorde v pretočnosti, Jenna Ortega (20) in njen ikonični videz v črni barvi pa sta bila nekaj časa med najbolj priljubljenimi temami na družbenih omrežjih.

Čudaško družino Addamsovih, ki se spogleduje s smrtjo in vsem zlim ter prezira vse normalno in barvito, je ustvaril ameriški risar Charles Addams. Risbe je od leta 1938 objavljala revija The New Yorker.

Sledilo je več celovečernih filmov in televizijskih priredb. Netflixovo različico Wednesday je napisala uspešna dvojica Alfred Gough in Miles Millar. V središču zgodbe je Wednesday Addams, ki želi razrešiti serijo umorov na srhljivi akademiji Nevermore.