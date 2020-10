Umrl udeleženec (48) resničnostnega šova: Junaško se je boril

Novica o smrti udeleženca šova Život na vagi (Življenje na tehtnici), hrvaške različice šova The Biggest Loser, je prizadela mnoge. Samohranilec(48), ki je umrl zaradi pljučne bolezni in možganske kapi, je nastopal v prvi sezoni šova.Ko je Damir prvič nastopil v šovu leta 2017, je imel številne zdravstvene težave, tehtal pa je 173,9 kilograma. Med šovom je izgubil nekaj več kot 18 kilogramov in se spoprijateljil s številnimi sotekmovalci. Njegova življenjska zgodba je žalostna; pred 14 leti je postal vdovec, delal pa je kot varnostnik in voznik, da je lahko vzdrževal sebe in hčerkoTelevizijska hiša RTL, kjer snemajo šov, je izrazila sožalje družini in prijateljem pokojnega Damirja, številni njegovi sotekmovalci pa so pretreseni.mu je posvetil ganljiv zapis: »Bil je človek, ki je znal prepoznati človekovo bolečino, ne sa si mu kar koli povedal Vem, da je v življenju veliko prestal, in si prizadeval spraviti svoje življenje v red. Junaško se je boril, a včasih je življenje močnejše. Iskreno sožalje družini. Spominjali se ga bomo z nasmehom, ker je tudi sam znal z nasmehom pregnati žalost.«Preberite tudi:Damir je tako že drugi udeleženec priljubljenega šova, ki je letos umrl.(30) iz Varaždina je po petdnevni borbi z bakterijskim vnetjem pljuč za vedno zaprla oči v začetku julija letos. Na koncu je dobila sepso, njene zdravstvene težave pa je še okrepila prevelika telesna teža. Vanja je v šov prišla s 130 kilogrami teže, med šovom pa se je izkazalo, da jo starši nikoli niso podpirali pri hujšanju.