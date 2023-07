Umrl srbski filmar Srđan Koljević

Po dolgoletnem boju z rakom je v 57. letu starosti umrl srbski režiser in scenarist Srđan Koljević, eden najodličnejših in največkrat nagrajenih filmarjev srbske filmske krajine in širše. »Bil je neprekosljiva, nenadomestljiva in avtentična avtoriteta vsem nam. Za njim ostaja njegovo delo, igrani filmi, za katere je napisal scenarij in ki jih je režiral, filmi, ki so navdihnili in plemenitili generacije v svetu, kjer se govori naš jezik,« so se od kolega in mentorja poslovili na beograjski fakulteti dramskih umetnosti, kjer je kalil nove generacije scenaristov.

Poslovil se je eden najbolj prodornih filmarjev v regiji zadnjih desetletij. FOTO: Fakulteta dramskih umetnosti Beograd

Podobno bo kot izjemna ustvarjalna sila ostal v spominu v slovenskih filmskih krogih, ki so ga spoznali kot glavnega mentorja scenaristične delavnice Scenarnica, ki je potekala v organizaciji Društva slovenskih režiserjev in režiserk in Slovenskega filmskega centra. Ob tem je sodeloval pri naših televizijskih serijah Jezero in Dolina rož, ki sta nastali po knjižni predlogi Tadeja Goloba, ter kot soscenarist nagrajenega filma Janeza Burgerja Ivan.

56 let je bil star filmski ustvarjalec.

Mednarodni uspeh

V Sarajevu rojeni ustvarjalec, ki je pustil sledi na vsaj 15 celovečercih, je bil scenarist in režiser nekaterih najuspešnejših filmov regije v zadnjih desetletjih. Med drugim je po lastnem scenariju posnel filma Sivi kamion rdeče barve in Žena z zlomljenim nosom. S prvim, ki je bil tudi njegov režijski prvenec, je osvojil 11 mednarodnih nagrad na 40 festivalih in 13 priznanj na domačih. Kar šest njegovih filmov se je uvrstilo v program prestižnega festivala Berlinale, pet pa jih je bilo kandidatov za mednarodnega oskarja, med njimi že omenjeni Burgerjev film Ivan. Scenarij za film Past Srdana Golubovića iz leta 2007, ki je bil uvrščen v ožji izbor devetih filmov za tujejezičnega oskarja in ki ga je Srđan spisal z bivšo ženo Melino Poto Koljević, se je v zgodovino zapisal kot prvi srbski scenarij, katerega avtorske pravice je za remake odkupil Hollywood. Ob tem je Koljević dejal, da je bil govor o različnih projektih, »sprva o projektu, ki naj bi ga režiral Darren Aronofsky, prirejen je bil tudi že v scenarij za neko ameriško različico filma. Tega sem prebral, a je bil nato spet predelan, pravice pa je odkupila druga družba. Zato ne vem, kdaj in ali sploh bo remake uresničen.«

Kot soscenarist se je podpisal pod slovenski film Ivan režiserja Janeza Burgerja.

Srđan je bil tudi scenaristični svetovalec pri mednarodnih filmskih koprodukcijah in mentor številnih mednarodnih filmskih delavnic, ob že omenjeni Scenarnici tudi pri Moonstone, First Film First, My First Film. A z letom 2015 je večino energije, ki mu je je ostalo, porabil za študente. V filmarjevo življenje je tedaj že posegla bolezen. »Ko sem bil na ustvarjalnem vrhuncu, me je sredi tega zanosa spodnesla bolezen. V načrtu sem imel več velikih projektov, vrata so mi bila odprta na stežaj, a bolezni pač ne moreš načrtovati.« Toda čeprav nikoli ni izgubil volje, je bila bolezen močnejša. Po več letih boja z rakom na črevesju je ta nato metastaziral na jetra, za dodatna zdravljenja so njegovi prijatelji in sodelavci celo zbirali denarna sredstva in pozivali k iskanju ustreznega darovalca organa. A zaman. Nadarjeni filmski umetnik, ki so se mu na lanskoletnem Festivalu filmskega scenarija v Vrnjački Banji poklonili z glavno nagrado, zlatim peresom Gordana Mihića, je dokončno izgubil boj.