Skrita strast slovenskega igralca (Suzy)

Čeprav je velik ljubitelj vseh vrst umetnosti, je skrita strast igralca koprskega gledališča Luke Cimpriča najpomembnejša postranska zadeva na svetu – nogomet. »Od mladih nog sem velik ljubitelj okroglega usnja. Ogledal sem si mnoge tekme, mimogrede so nastale številne zabavne anekdote. Čeprav imamo igralci radi aplavze, je to, da ti v gledališču ploska nekaj sto ljudi, malo v primerjavi s huronskimi aplavzi, ko nogometašem na velikih tekmah ob golu ploska na deset tisoč ljudi,« pove igralec, ki se mu je pred leti na gostovanju v Splitu zgodilo, da je tamkajšnji klub igral s Francozi.

Ni samo odličen igralec, temveč velik ljubitelj nogometa. FOTO: Mediaspeed

Prijateljem je zatrdil, da bo predstava zagotovo odpadla, saj bodo vsi hiteli na tekmo, vendar mu ni nihče verjel. In res, ljudje so začeli vračati vstopnice za predstavo, ki so jo nato odigrali čez par dni. Vmes so v dalmatinski prestolnici doživljali pravo navdušenje ob praznovanju zmage. Doživel je tudi nepozaben sprejem Luke Modrića v Zadru, ko so nogometaša med navijače pripeljali s helikopterjem, nepozabne spomine ima še na tekmo med Slovenijo in Kazahstanom, ko je bil tako blizu igrišča, da je gol videl z bližine nekaj deset metrov.