Trupli v stanovanju! Sprla sta se, zaradi poškodb umrla v bolnišnici

Reška policija je v ponedeljek zjutraj prejela obvestilo o dveh poškodovanih osebah (44 in 38) v stanovanju na območju Škurinje na Reki. Kot pišejo, sta se sprla dva moška. Oba sta bila zaradi poškodb prepeljana v KBC Reka.

»Po do sedaj ugotovljenem je med medsebojnim spopadom eden od pokojnih moških drugega več poškodoval, nato pa se poškodoval še sam,« so sporočili in dodali, da sta moška umrla v bolnišnici.