Asta Vrečko žaluje, v 103. letu se je poslovila Nada Tarman

Iz stranke Levica z Asto Vrečko na čelu so sporočili, da je v 103. letu starosti umrla Nada Tarman. Velja za eno prvih recitatork pesnika Karla Destovnika - Kajuha, živela je v njegovem času. Rodila se je leta 1922.

Nada Tarman se je že na začetku okupacije vključila v odporniško gibanje, so zapisali v Levici. Zaradi sodelovanja v odporniškem gibanju je bila skupaj z družino aretirana, z bratom sta bila tudi v italijanskih zaporih.

Jeseni 1944 je v Črnomlju opravila avdicijo za sodelavko tedanjega Radia Osvobodilne fronte in po vojni postala članica prve povojne ekipe ljubljanskega radia in prva upravnica Radia Maribor.

Pred vojno je v Ljubljani študirala solo petje, igrala klavir in sodelovala v Ženskem akademskem pevskem zboru, ki ga je ustanovil France Marolt. Sodelovala je na zadnjem koncertu pred kulturnim molkom decembra 1941 in bila je zadnja njegova članica, piše Levica.

Med drugo svetovno vojno je bila prva recitatorka Kajuha in njegovo poezijo je recitirala tudi na proslavi ob koncu 2. svetovne vojne v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru.

S pesnikom sta si delila letnico rojstva 1922 in kljub resnično častitljivi starosti je Nada Tarman lani prišla v Cankarjev dom na počastitev stoletnice pesnikovega rojstva, so zapisali v Levici in dodali: »Nada, hvala vam za vse. Vaše ime in delo sta pisala del slovenske herojske zgodovine tudi v najtemnejših časih. V čast in večen spomin!«