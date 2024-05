Nemo je pristal v Švici, ne boste verjeli, koliko ljudi ga je pričakalo na letališču (FOTO)

Zmagovalec letošnjega izbora za pesem Evrovizije Nemo je pristal v Švici, na letališču pa ga je pričakala skupina oboževalcev. Na tiktoku se je pojavil posnetek trenutka, ko se je pojavil na letališču v Zürichu, na katerem je videti, kot da ga je pozdravila le peščica ljudi.

Oboževalci Evrovizije so v komentarjih pod videom Nemu povedali, koga imajo za pravega zmagovalca letošnjega izbora: »Hrvaška,« so komentarji navijačev, ki objavljajo ikone srčkov in hrvaških zastav.

Nema je pričakalo več ljudi, kot je razvidno s posnetka. FOTO: Arnd Wiegmann Afp

Videti je, kot da ga je pozdravila le peščica ljudi. FOTO: Arnd Wiegmann Afp

Kljub temu je Nema pričakalo več ljudi, kot je prikazano na posnetku – fotografi so posneli, kako je bil v resnici videti sprejem švicarskega predstavnika.

Baby Lasagno je prišlo pozdravit 6500 ljudi

Drugouvrščenega predstavnika Hrvaške je v središču Zagreba prišlo pozdravit od 5300 do 6500 ljudi, številni oboževalci pa so ga pričakali tudi na letališču.

Glede na vsesplošne odzive lahko sklepamo, da je Marko Purišić, kot mu je ime v resnici, napravil vtis na ogromno ljudi, kar bo nedvomno dobro vplivalo na nadaljnji potek njegove glasbene kariere.