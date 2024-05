Logar razjezil Janšo: Stranka ni na voljo za prevzeme!

Včeraj smo pisali o napovedi Anžeta Logarja, da bo na strankinem kongresu poskušal zamenjati večnega predsednika SDS Janeza Janšo. V intervjuju za Reporter je namreč povedal, da razloga za samostojno pot ne vidi, ker čaka na kongres SDS, na katerem bo pripravljen prevzeti vodstvo stranke.

Kljub številnim napovedim in pričakovanjem, da bo Logar ustanovil svojo stranko, se to ni zgodilo. Je pa novembra lani odstopil kot predsednik sveta SDS, prav tako ni podpisal zaveze o delovanju v stranki do konca mandata. Kljub temu ostaja član stranke in poslanske skupine. Več o njegovi napovedi prevzema največje opozicijske stranke preberite tukaj.

Dolgoletni predsednik SDS Janez Janša pa se je danes na Logarjevo napoved ostro odzval. »Stranka SDS je suverena, odloča članstvo in ni na voljo za prevzeme. Mogoče bi glede na podporo ukinitvi volilnih okrajev poskusili v NovaSlovenija,« je zapisal na njemu priljubljenem družbenem omrežju X.

Janša razlog za Logarjevo napoved vidi v bližajoči se volilni kampanji in poskusu preusmerjanja pozornosti. »Ne nasedajmo. Kost so vam v tem glasilu pod uredništvom vohunčka Murčija vrgli sredi volilne kampanje, ker jim slabo kaže,« je v svojem slogu še zapisal o temi.

Nad Logarja tudi Jelka Godec

Nad Logarjevo izjavo je začudena tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Tudi ona pravi, da se stranke SDS ne prevzema, ampak se »predsednika izvoli na kongresu stranke, ki je njen najvišji organ. Kandidira lahko vsak, ki je član stranke, in to možnost ima tudi Anže Logar.«

Ob tem je še pikro zapisala: »Bi pa v poslanski skupini SDS pred pompoznimi izjavami na naslovnicah propadajočih medijev pričakovali vsaj pogovor, če že ne podpisane izjave, da bo poslanec v tem mandatu deloval kot član SDS in bo na naslednjih DZ volitvah kandidiral na naši listi.«